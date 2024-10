Sporíte si na dôchodok v druhom pilieri? Tieto správy vás rozhodne potešia!

Foto: freepik.com/jcomp

Päť mesiacov v tomto roku, a to od apríla do septembra, stačilo na to, aby úspory sporiteľov v druhom pilieri narástli o ďalšiu miliardu eur. Na tomto raste má podiel najmä presun úspor do indexových fondov a pozoruhodná výkonnosť finančných trhov. Konštatuje to Asociácia dôchodkových správcovských spoločností, podľa ktorej rast úspor atakuje rekordný minulý rok. Podobne dobrý rok zažíva aj tretí, dobrovoľný pilier.

Majetok sporiteľov v druhom pilieri ku koncu septembra tohto roka presiahol už 16 miliárd eur, pričom v negarantovaných dôchodkových fondoch je alokovaných viac ako dve tretiny objemu. Druhý pilier tak prekonal ďalší miliardový míľnik už druhýkrát v roku a medziročný prírastok úspor je historicky najvyšší.

„Rast úspor sporiteľov v roku 2024 sa približuje minulému rekordnému roku,“ uviedol predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Miroslav Kotov.

A čo sa podpísalo pod dobré správy pre budúcich dôchodcov? Svetová ekonomika poháňaná technologickou akceleráciou spôsobila, že americkým, európskym a japonským akciám sa v roku 2024 mimoriadne darí. „Akciové trhy sa pomerne rýchlo otriasli z augustových prepadov a vrátili sa k svojim maximálnym hodnotám. Tento rast na trhoch podporil úspory budúcich slovenských dôchodcov, keďže vďaka pokračujúcim presunom podľa predvolenej investičnej stratégie sa v indexových fondoch nachádza už takmer 11 miliárd eur,“ dodáva ADSS.

Sporíte si na dôchodok v druhom alebo treťom dôchodkovom pilieri? Áno Nie Odoslať odpoveď

Zdrojom rastu bolo najmä zhodnotenie v indexových fondoch, kde najvýkonnejšie fondy dosiahli viac ako 17-percentné zhodnotenie od začiatku roka. Výkonnosť garantovaných fondov od začiatku roka 2024 sa pohybuje v rozpätí 1 až 3 percentá.

Od januára do augusta 2024 vstúpilo do druhého piliera takmer 97-tisíc ľudí. Viac ako polovica sporiteľov bola pridelená na základe automatického vstupu so vstupom na trh práce.

Od začiatku tohto roka sa odvody sporiteľov do druhého piliera znížili na 4 percentá z hrubej mzdy. Poplatky za správu úspor predstavujú 0,425 percenta z objemu úspor ročne.

Darí sa aj tretiemu pilieru

Z podobne pozitívneho vývoja v tomto roku sa môžu tešiť aj dobrovoľní sporitelia v treťom pilieri, kde hodnota úspor prekročila hranicu 4 miliárd eur. Od začiatku roka 2024 doplnkové dôchodkové úspory účastníkov sporenia vzrástli o viac ako jednu miliardu eur, čiže o viac ako 38 percent.

Ako ďalej informuje Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností, aktuálna hodnota úspor sa zvyšuje vďaka pravidelným príspevkom od účastníkov a ich zamestnávateľov a na výraznom raste má veľký podiel aj skvelé zhodnotenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov. V roku 2024 sa najlepšie darí indexovým príspevkovým doplnkovým dôchodkovým fondom. Za posledný rok dosiahli zhodnotenie od 15 % do 20 %. Darí sa však aj ostatným doplnkovým dôchodkovým fondom, kde napríklad akciové príspevkové d. d. f. dosahujú zhodnotenie za jeden rok od 11 % do 19 %.

Počet sporiteľov stúpa

Naďalej kontinuálne rastie aj záujem o tretí pilier. V roku 2024 zaznamenávajú doplnkové dôchodkové spoločnosti mesačne priemerne osemtisíc nových účastníckych zmlúv. „Čoraz viac ľudí si totiž uvedomuje, že je potrebné zabezpečiť si doplnkový príjem v starobe. Doplnkové dôchodkové sporenie je práve tou časťou dôchodku, ktorá pomôže prežiť dôchodok dôstojnejšie a na lepšej úrovni,“ hodnotí aktuálne dianie prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností Martin Višňovský.

Pri vstupe do tretieho piliera majú najvyššie zastúpenie ľudia vo veku od 24 do 42 rokov, rastie však i podiel nových účastníkov vo veku od 19 do 23 rokov. To podľa asociácie správcov dobrovoľných úspor naznačuje, že i mladí vnímajú sporenie na dôchodok ako potrebnú investíciu a uvedomujú si, že čím skôr začnú sporiť, tým zaujímavejší dôchodok si dokážu zabezpečiť. A noví účastníci nad 42 rokov chápu, že ešte stále majú možnosť zhodnotiť svoje príspevky a prilepšiť si na dôchodku.

V roku 2024 dosahuje priemerný príspevok účastníka 23,73 eura a zamestnávateľa 40,51 eura.

Za prvých osem mesiacov roku 2024 doplnkové dôchodkové spoločnosti vyplatili klientom alebo ich pozostalým dávky v hodnote 160 miliónov eur.