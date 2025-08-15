Spomeniete si, kto bol na našej 100-korunáčke? Otestujte svoju pamäť! (kvíz)

Foto: oPeniazoch.sk/NBS
KVÍZ
Foto: oPeniazoch.sk/NBS
autor logo


Redakcia

Boli neoddeliteľnou súčasťou našich peňaženiek a tichými svedkami našich každodenných nákupov. Reč je o československých a slovenských korunách, ktoré sme pred rokmi vymenili za eurá. Spomeniete si ešte, kto sa na vás pozeral z päťdesiatkorunáčky alebo kto zdobil legendárnu tisíckorunáčku?

Od zavedenia eura na Slovensku už ubehol pekný čas a pre mladšie generácie sú koruny takmer historickou relikviou. Pre tých skôr narodených sú však bankovky s portrétmi významných osobností našej histórie spojené s nostalgickými spomienkami. Každá z nich rozprávala svoj vlastný príbeh – o budovaní národa, o vedeckých objavoch, umení či o odvahe postaviť sa za správnu vec. Pripravili sme si pre vás kvíz, v ktorom si môžete zaspomínať nielen na federálnu éru, ale aj na prvé roky samostatného Slovenska. Poďte si otestovať, či by ste aj dnes vedeli bez zaváhania zaplatiť tou správnou bankovkou.

Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich ďalších kvízov na tejto stránke!

Kto bol zobrazený na československej bankovke v nominálnej hodnote 100 Kčs?
Slovenské a československé bankovky
Zdroj: wikimedia.org/ValeewIldar
Hutník a družstevníčka
Jurij Gagarin
Pionier a pionierka

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto bol zobrazený na československej bankovke v nominálnej hodnote 20 Kčs?
Slovenské a československé bankovky
Zdroj: wikimedia.org/Státní banka československá, papirovaplatidla.cz
Jan Amos Komenský
Jan Hus
Karol IV.

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto bol zobrazený na 5000-korunovej slovenskej bankovke?
Slovenské a československé bankovky
Zdroj: NBS
Milan Rastislav Štefánik
Alexander Dubček
Aurel Stodola

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto bol vyobrazený na slovenskej 50-korunovej bankovke?
Slovenské a československé bankovky
Zdroj: NBS
Sv. Cyril a sv. Metod
Štefan Moyses a Karol Kuzmány
Ján Hollý a Ján Kollár

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto bol zobrazený na bankovke v nominálnej hodnote 1000 slovenských korún?
Slovenské a československé bankovky
Zdroj: NBS
Andrej Hlinka
Matúš Čák Trenčiansky
Vavro Šrobár

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto bol zobrazený na československej bankovke v nominálnej hodnote 500 Kčs?
Slovenské a československé bankovky
Zdroj: wikimedia.org/ValeewIldar
Vojaci Slovenského národného povstania
Generáli Rudolf Viest a Ján Golian
Letecké eso Otto Smik

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto bol zobrazený na československej bankovke v nominálnej hodnote 1000 Kčs?
Slovenské a československé bankovky
Zdroj: wikimedia.org/Státní banka československá, papirovaplatidla.cz
Bedřich Smetana
Karol Duchoň
Leoš Janáček

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto bol zobrazený na slovenskej 200-korunovej bankovke?
Slovenské a československé bankovky
Zdroj: NBS
Anton Bernolák
Matej Bel
Jozef Ignác Bajza

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto bol zobrazený na československej bankovke v nominálnej hodnote 50 Kčs?
Slovenské a československé bankovky
Zdroj: wikimedia.org/Státní banka československá, papirovaplatidla.cz
Ľudovít Štúr
Janko Kráľ
Samo Chalupka

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto bol vyobrazený na slovenskej 500-korunovej bankovke?
Slovenské a československé bankovky
Zdroj: NBS
Ľudovít Štúr
Jozef Miloslav Hurban
Michal Miloslav Hodža

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Čo bolo zobrazené na slovenskej 100-korunovej bankovke?
Slovenské a československé bankovky
Zdroj: NBS
Madona z oltára Majstra Pavla z Levoče
Svätá Alžbeta Uhorská
Socha Panny Márie z Marianky

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto bol vyobrazený na slovenskej 20-korunáčke?
Slovenské a československé bankovky
Zdroj: NBS
Pribina
Svätopluk
Juraj Jánošík

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto bol zobrazený na československej bankovke v nominálnej hodnote 10 Kčs?
Slovenské a československé bankovky
Zdroj: wikimedia.org/Státní banka československá, papirovaplatidla.cz
Pavol Országh Hviezdoslav
Božena Němcová
Martin Kukučín

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Spomeniete si, kto bol na poslednej 100-korunáčke? Otestujte svoju pamäť! (kvíz)

Mal som %%score%% z %%total%% správne

%%description%%

%%description%%

Loading...

Trendujúce články

Viac o téme: bankovky , Československo , kvíz , slovenské koruny , Slovensko

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy