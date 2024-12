Spolupráca so Švajčiarskom prinesie podľa Rašiho národným parkom vyše 24 miliónov eur

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD). Foto: TASR

Slovenské národné parky budú môcť vďaka slovensko-švajčiarskej spolupráci čerpať balík financií vo výške viac ako 24 miliónov eur. Peniaze budú určené na rozvoj infraštruktúry i ochranu chránených území. Po podpise vzájomnej dohody so švajčiarskym veľvyslancom Petrom Nelsonom to v piatok v sedle Zbojská uviedol minister investícií Richard Raši (Hlas-SD).

Spolupráca medzi Slovenskom a Švajčiarskom v rámci podpory národných parkov má byť zameraná najmä na podporu udržateľného cestovného ruchu a posilňovanie biodiverzity v chránených územiach. Slovenské národné parky Švajčiarsko podporí sumou 22,8 milióna švajčiarskych frankov, čo predstavuje vyše 24 miliónov eur.„Tieto peniaze pôjdu do budovania infraštruktúry národných parkov. Budú to informačné centrá, ekovzdelávacie centrá, turistické body či útulne. Budú to peniaze na to, aby naše národné parky vytvorili alianciu a vzájomne kooperovali, na správu parkov, ale aj mnohé pilotné projekty,“ priblížil Raši.

Financie získajú všetky národné parky na Slovensku, podmienkou Švajčiarska však bolo, aby boli prioritne podporené tie menej známe. Podpora parkov má byť postavená na dvoch základných pilieroch, a to rozvoj infraštruktúry a mäkké aktivity. „To znamená práca s verejnosťou a s ľuďmi. Keď sa vybuduje infraštruktúra, či už návštevnícke centrá, chaty alebo útulne, cieľom ďalšej časti projektu je robiť vzdelávacie aktivity a rozvoj biodiverzity,“ skonštatoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa.

Richard Raši Foto: TASR/Jakub Kotian

Popri investíciách do rozvoja národných parkov si švajčiarsky veľvyslanec na Slovensku od vzájomnej spolupráce sľubuje najmä výmenu odborných znalostí. „Dúfame, že sa nám podarí podeliť o naše skúsenosti za posledných 20 rokov pri budovaní siete regionálnych parkov, ktoré vo Švajčiarsku dopĺňajú náš národný park. Budované boli zdola nahor na základe konzultácií so zainteresovanými stranami, obyvateľmi, komunitami a odborníkmi,“ uviedol Nelson.