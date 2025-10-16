Spojenie Superpoistenie.sk, Netfinancie.sk a Klik.sk: Najväčšia online platforma na porovnanie poistenia na Slovensku

Spoločnosti vlastniace portály Superpoistenie.sk, Netfinancie.sk a Klik.sk oznámili dokončenie fúzie. Spojenie troch značiek vytvára najväčšiu online platformu pre porovnávanie poistných produktov na Slovensku. Spoločná entita v čele s najsilnejšou značkou Superpoistenie.sk je súčasťou medzinárodnej skupiny Netrisk Group, ktorá aktívne pôsobí v šiestich krajinách strednej Európy.
Za viac ako 19 rokov činnosti pomohli tieto značky sprostredkovať viac ako 2,2 milióna poistných zmlúv pre viac ako jeden milión klientov – občanov, podnikateľov a firiem – predovšetkým v oblasti poistenia vozidiel, cestovnom poistení a poistení majetku.
„Netfinancie i Superpoistenie boli pri zrode digitalizácie poistného trhu. Ako prví sme ľuďom ukázali, že poistenie sa dá vybaviť rýchlo, jednoducho a online. Dnes spojením týchto troch značiek do jednej firmy spájame skúsenosti ľudí, know-how a technologické riešenia, aby sme slovenskému klientovi priniesli ešte viac možností, vyššiu kvalitu služieb a komfort pri výbere poistenia,“ povedal Vladimír Cvik, manažér Superpoistenie.sk.
Portály Superpoistenie.sk a Netfinancie.sk patria medzi priekopníkov online porovnávania poistenia na Slovensku. Obe firmy vznikli v roku 2006 a rok nato sa stali prvými online „kalkulačkami“ povinného zmluvného poistenia v SR. V roku 2018 vstúpila na slovenský trh najmladšia zo značiek, spoločnosť Klik.sk.
Zlúčením všetkých troch, v minulosti konkurenčných, spoločností s rovnakým zameraním vzniká jednotná platforma, ktorá bude efektívnejšie rozvíjať inovácie, zlepšovať zákaznícku skúsenosť a rozširovať ponuku poistných a finančných produktov.
Novovzniknutá spoločnosť je súčasťou medzinárodnej skupiny Netrisk Group, ktorá je najväčšou online platformou na poisťovacom trhu v regióne. Okrem Slovenska pôsobí aj v Maďarsku, Poľsku, Česku, Rakúsku a Litve.
„Toto spojenie je prirodzeným krokom v našom dlhodobom smerovaní. Vďaka silnej skupine Netrisk môžeme rásť rýchlejšie, inovovať s použitím skúseností okolitých trhov, využívať úžitky a efekt medzinárodnej synergie a prinášať slovenským klientom ešte lepšie a rozvinutejšie služby,“ dodal Cvik.