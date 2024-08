Spojené štáty sa v prvom polroku stali najväčším obchodným partnerom Nemecka

Nemecká vlajka. Foto: pixabay.com/analogicus

USA predbehli Čínu a stali sa najväčším obchodným partnerom Nemecka v prvej polovici tohto roka. Vyplýva to z predbežných údajov nemeckého spolkového štatistického úradu Destatis. Berlín sa snaží totiž znížiť závislosť od dovozu z Číny a americká ekonomika preukázala mimoriadnu odolnosť v ťažkých časoch.

Hodnota nemeckého obchodu s USA, najväčšou svetovou ekonomikou, dosiahli v období január – jún 2024 celkovo okolo 127 miliárd eur, zatiaľ čo v prípade Číny to bolo 122 miliárd eur.

USA už v 1. štvrťroku 2024 predbehli Čínu ako najväčší obchodný partner Nemecka. Predtým patrila táto priečka osem rokov po sebe Číne.

K posunu dochádza v čase, keď sa Nemecko snaží obmedziť svoju závislosť od Číny. Odvoláva sa pritom na veľké rozdiely v prístupe na svoj a čínsky trh a obvinilo Peking z „nečestných praktík“, hoci v prípade politických krokov je vágne.

Odolnosť americkej ekonomiky pomohla podporiť nemecký export

Odolnosť americkej ekonomiky pomohla podporiť nemecký export, uviedla v tejto súvislosti Lola Machleidová, odborníčka na zahraničný obchod z Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK).

Celkovo sa nemecký export do USA za šesť mesiacov do konca júna 2024 zvýšil o 3,3 % na takmer 81 miliárd eur, zatiaľ čo do Číny klesol o takmer 3 % na niečo vyše 48 miliárd eur.

Dovoz z Číny sa znížil o takmer 8 percent

Zároveň, dovoz z Číny sa znížil o takmer 8 % na 73,5 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz z USA klesol o 3,4 % na 46,1 miliardy eur, podporený dodávkami energetických komodít.

„Vzhľadom na súčasnú geopolitickú neistotu a neistý ďalší ekonomický vývoj nielen v USA a Číne, ale aj v Nemecku, je ťažké predpovedať, ako sa budú tieto preteky ďalej vyvíjať,“ dodala Machleidová.