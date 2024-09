Spojené štáty obviňujú firmu Visa z monopolu na trhu s debetnými kartami

Foto: unsplash.com/CardMapr.nl

Spojené štáty podali žalobu na spoločnosť Visa. Viní ju z nezákonného potláčania konkurencie s cieľom udržať si monopolné postavenie na trhu s debetnými kartami. Oznámilo to v utorok americké ministerstvo spravodlivosti. Visa uviedla, že tieto tvrdenia sú neopodstatnené a že sa bude proti nim brániť na súde, informovala agentúra Reuters.

Visa podľa žaloby trestala firmy, ktoré chceli používať alternatívne platobné siete, a podplácala potenciálnych konkurentov, aby si udržala postavenie na trhu. Tieto kroky spomalili inovácie a spôsobili značné dodatočné poplatky spotrebiteľom a podnikom v USA, dodalo ministerstvo.

Visa je jednou z najväčších svetových platobných sietí. Spracováva viac než 60 percent debetných transakcií v USA. Na poplatkoch za transakcie uskutočnené cez jej sieť ročne získa zhruba sedem miliárd USD, uviedlo ministerstvo.

Právna zástupkyňa firmy Visa Julie Rottenbergová uviedla, že na trhu debetných kariet sa darí konkurencii. „Keď sa podniky a spotrebitelia rozhodnú pre spoločnosť Visa, je to vďaka našej bezpečnej a spoľahlivej sieti, prvotriednej ochrane pred podvodmi a hodnote, ktorú poskytujeme,“ uviedla.

Snaha riešiť poplatky je súčasťou boja vlády prezidenta Joea Bidena s rastom spotrebiteľských cien. Inflácia je tiež poprednou témou prezidentských volieb, v ktorých sa o najvyššiu funkciu uchádzajú Kamala Harrisová z Demokratickej strany a Donald Trump za republikánov. Voľby sa konajú 5. novembra.

Obchodníci a banky prenášajú náklady na platobné siete na spotrebiteľov

„Nezákonné správanie firmy Visa neovplyvňuje iba cenu jednej veci, ale ceny takmer všetkého,“ uviedol minister spravodlivosti Merrick Garland. Obchodníci a banky totiž prenášajú náklady na platobné siete na spotrebiteľov, dodal.

Údajné monopolné správanie firmy Visa začalo okolo roku 2012, keď na trh s platbami vstúpili po reformách konkurenti. Reformy vyžadovali, aby vydavatelia kariet vychádzali v ústrety nepridruženým sieťam, uviedol jeden z úradníkov ministerstva spravodlivosti. Visa uzavrela lukratívne dohody s budúcimi konkurentmi z oblasti finančných technológií, ako je Apple, Paypal a platobný systém Square firmy Block, že tieto firmy nebudú vydávať produkty, ktoré by ohrozovali jej dominantné postavenie, uviedla prokuratúra. Visa tiež podľa žaloby ukladá vysoké finančné sankcie obchodníkom, ktorí nevykonávajú všetky alebo väčšinu transakcií prostredníctvom siete Visa.

Žaloba požaduje zakázať firme Visa zavádzať cenové štruktúry, ktoré odrádzajú konkurenciu

Žaloba požaduje, aby súd zakázal firme Visa zavádzať cenové štruktúry, ktoré odrádzajú konkurenciu, a platby konkurentom za to, že jej nebudú konkurovať. To by podľa nich obnovilo konkurenciu v oblasti spracovania debetných platieb na internete a v kamenných obchodoch.

Ministerstvo spravodlivosti začalo vyšetrovať firmu Visa kvôli jej praktikám na trhu debetných kariet v roku 2021. V rovnakom roku zablokovalo ministerstvo firme Visa prevzatie spoločnosti Plaid, ktorá sa zaoberá finančnými technológiami.

Konkurenčná kartová spoločnosť MasterCard v apríli oznámila, že ju ministerstvo tiež vyšetruje.