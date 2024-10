Splácate hypotéku predčasne? Matematika hovorí jasne: Veľká chyba!

Foto: freepik.com/xb100

Bývať vo vlastnom a nikomu nič nedlžiť je na nezaplatenie. Pokiaľ však chcete maximalizovať úžitok z každého vášho zarobeného eura, existuje lepšia cesta.

Máte dom či byt na úver a každý mesiac vám napriek splácaniu hypotéky zostávajú voľné finančné prostriedky? Jednou zo zodpovedných možností je predčasné splácanie hypotéky. Pokiaľ však zvládate viac ako len úplné základy finančnej gramotnosti, existuje matematicky lepší spôsob budovania majetku.

Splácať predčasne alebo investovať?

Sloboda, bezpečie, menej stresu. To všetko sa spája so splatenou nehnuteľnosťou. Existuje však aj opačný pohľad. Z matematického hľadiska sa predčasným splácaním bytu pripravujete o množstvo peňazí. Tie mohli zafinancovať váš dôchodok alebo pomôcť deťom v ich rozbehu do života.

Finanční poradcovia ako Dave Ramsey dávajú predčasné splácanie hypotéky medzi posledné kroky, ktoré máte ako zodpovední kormidelníci svojho majetku urobiť. Prečo? Existuje možnosť, ako svoje prostriedky zhodnotiť oveľa lepšie.

Nehnuteľnosti patria medzi takzvaný nelikvidný majetok, teda nemôžete jej časť okamžite predať a zaplatiť svoje účty. Ako sa hovorí, dom nemôžete zjesť. Pokiaľ peniaze, ktoré by ste inak použili na zrýchlené splácanie hypotéky, radšej vložíte do akcií, tie v priebehu rokov rastú a každý rok zarábajú úroky z úrokov.

Presne túto radu vám dávajú Brian Preston a Bo Hanson z The Money Guy Show. „Kým ste dvadsiatnici, mali by ste byť vzrušení z každého prepadu trhu a investovať čo najviac, lebo kupujete celý trh za hlboko zľavnené ceny. Keď máte 20 rokov, každé zainvestované euro má potenciál zarobiť v čase vášho odchodu do dôchodku 88 eur. Osemdesiatosem násobok toho, čo investujete na úvod, budete mať na dôchodkovom účte v šesťdesiatpäťke,“ hovorí Brian Preston.

Táto šanca vám s postupujúcim vekom rýchlo uteká. Keď máte 30, každé zainvestované euro má šancu narásť už iba na 23 eur. Keď máte štyridsať, každé investované euro má šancu premeniť sa na 7 eur. Medzi siedmimi a osemdesiatimi ôsmimi eurami je už poriadny rozdiel. Keď máte aspoň štyridsaťpäť a nasporené na dôchodok, dáva zmysel aj predčasné splácanie. Možnosť zhodnotiť majetok do dôchodku je v tomto veku už výrazne nižšia ako o jednu-dve dekády skôr.

Nechajme prehovoriť matematiku

„Splatený dom je na nezaplatenie.“ „Vlastný byt vám už nikto nezoberie.“ „Psychologický efekt splatenej hypotéky sa nedá vyčísliť.“ Podobné rady môžete počúvať často, pravdou však je, že výsledný rozdiel medzi investovaním a predčasným splácaním hypotéky sa vyčísliť dá. A je poriadne dramatický.

Tu sú počty. Dávid a Mária majú 25 rokov a každý z nich kúpil vlastný dom v hodnote 300-tisíc. Obaja si zobrali hypotéku zhodne 240-tisíc a zvyšok dali z vlastného vrecka. Dávid si zobral 15 ročnú hypotéku s úrokom 2,5 percenta a mesačnou splátkou 1600 eur. Prvých 15 rokov neinvestuje nič, keďže všetko ide na splátku hypotéky, po uplynutí pätnástich rokov a splatení domu investuje celých 1600 eur mesačne.

Naopak Mária k rovnakému problému pristupuje inak. Zobrala si klasickú 30 ročnú hypotéku, má o niečo vyšší úrok 3,25 percenta a mesačná splátka jej vychádza vo výške 1044. Mesačne investuje 556 eur. Po úspešnom splatení hypotéky po 30 rokoch investuje rovnako ako Dávid 1600 eur mesačne. Dávid aj Mária dosahujú počas doby investovania rovnaký výnos, ich investície teda zarábajú totožne.

Dávid aj Mária míňali 30 rokov každý mesiac 1600 eur, iba ich inak rozložili. Po tridsiatich piatich rokoch teda zaplatili presne rovnakú sumu. Výsledok ich snahy je však zarážajúco odlišný. Dávid, ktorý preferoval predčasné splácanie hypotéky, nasporil úctyhodných 871 275 eur.

Je na tom Mária lepšie? Odpoveď je – Mária je na tom oveľa lepšie ako Dávid! Jej celková nasporená suma je 1 248 816. Rozdiel je tak zásadných 377 541 eur. A to napriek tomu, že obaja minuli rovnako veľa peňazí, zaznamenali rovnaký výnos svojich investícií a Mária mala dokonca vyšší úrok na hypotéke!

Čo z toho vyplýva? Pokiaľ máte železnú disciplínu a dokážete nechať svoje peniaze na burze zhodnocovať dostatočne dlho, predčasným splácaním hypotéky môžete prísť o desiatky až stovky tisíc eur „ušlého zisku“. A takáto suma už stojí za matematický prepočet a hlbšie zváženie.

