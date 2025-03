Šperky ako investícia: Kedy a prečo sa oplatí staviť na diamanty?

Foto: klenota.sk

Investovanie do šperkov s diamantmi nemusí byť len doménou skúsených investorov alebo zberateľov. Stále viac ľudí hľadá spôsoby, ako uchovať a zhodnotiť svoj majetok mimo tradičných investícií do akcií alebo nehnuteľností. Vďaka svojej kráse a odolnosti predstavujú trvalú hodnotu, ktorá je rešpektovaná naprieč rôznymi kultúrami i historickými obdobiami.

Aké sú výhody investície do diamantov?

Oproti väčšine iných komodít môžu zlaté šperky s diamantmi spájať investičný potenciál so symbolickou hodnotou. Môžete ich darovať blízkej osobe k nejakej dôležitej životnej udalosti alebo ich vnímať ako rodinné dedičstvo pre budúce generácie. Ak ich navyše nosíte s radosťou a láskou, umocňuje to ich hodnotu.

Keď sa pozrieme do histórie, diamanty majú relatívne stabilnú hodnotu. Prírodné diamanty majú však obmedzené zdroje, ktoré sa stále stenčujú. Navyše sú ľahko prenosným bohatstvom, na rozdiel napríklad od nehnuteľností. Takže v prípade, že by ste v kríze museli rýchlo opustiť svoj domov, môžete ich vziať so sebou.

Na čo si dať pozor?

Hoci sa môžu diamanty javiť ako atraktívny spôsob investovania, treba zvážiť aj riziká. Nie každý diamantový šperk, alebo samotný kameň, je automaticky dobrou investíciou. Tomuto typu investovania sa vyhnite, ak očakávate krátkodobé vysoké zhodnotenie.

Je potrebné vziať do úvahy, čo je reálne v cene šperkov zahrnuté. K hodnote musíme pripísať aj cenu za spracovanie a ďalšie náklady, ktoré sa s predajom šperkov spájajú. Ak by ste sa rozhodli šperk niekedy predať, budete musieť počítať s tým, že sa vám investícia nemusí jednoducho vrátiť.

Hodnota diamantov

Než sa pustíte do akejkoľvek investície, je dobré sa v odbore aspoň základne orientovať. Hodnotenie diamantov na medzinárodnom trhu sa riadi štandardizovaným systémom 4C. Sledované parametre sú Carat (hmotnosť diamantu), Cut (výbrus), Color (farba) a Clarity (čistota), pričom najhodnotnejšie sú tie úplne bezfarebné, dokonale vybrúsené a s minimom viditeľných inklúzií. Niekedy aj menší diamant môže byť dobrou investíciou, pokiaľ vyniká vo všetkých ostatných parametroch.

Špeciálnu kategóriu tvoria tzv. fancy diamanty, čo sú vzácne farebné diamanty, ktoré môžu byť dokonca ešte cennejšie ako tie klasické. Je dôležité vyberať tieto šperky u spoľahlivého a renomovaného predajcu, ktorý vám odborne poradí a u ktorého získate aj certifikát pravosti so všetkými potrebnými informáciami o kvalite a pôvode kameňa.

Do akých šperkov sa oplatí investovať?

Premýšľate o obstaraní svojho prvého investičného šperku? Ako ale začať a podľa akých kritérií šperky vyberať? Možností je viac, záleží na vašich skúsenostiach, preferenciách a taktiež na tom, či chcete šperk sami nosiť. Zaujímavú príležitosť predstavujú predovšetkým tieto typy:

Nadčasové kúsky – Diamantové napichovacie náušnice, solitérne prstene alebo tzv. tenisové náramky nikdy nevyjdú z módy a vždy po nich bude dopyt. Na prípadného kupca tak pravdepodobne nebudete čakať dlho.

Dizajnové šperky – Kúsky od uznávaných šperkárov alebo renomovaných značiek, najmä limitované edície alebo originály, môžu v priebehu času nadobudnúť na hodnote.

– Kúsky od uznávaných šperkárov alebo renomovaných značiek, najmä limitované edície alebo originály, môžu v priebehu času nadobudnúť na hodnote. Historické a starožitné šperky – Majú nielen materiálnu, ale aj historickú hodnotu. Napríklad tie z obdobia Art Deco sú medzi zberateľmi vyhľadávané, najmä ak sú kvalitne spracované a nepoškodené.

– Majú nielen materiálnu, ale aj historickú hodnotu. Napríklad tie z obdobia Art Deco sú medzi zberateľmi vyhľadávané, najmä ak sú kvalitne spracované a nepoškodené. Certifikované diamanty – Investovať môžete aj do voľných diamantov s certifikátom od uznávaných inštitúcií (napr. GIA). Výhodou sú v tomto prípade nulové náklady na spracovanie, prípadne možnosť nechať si ich osadiť do šperku podľa vlastného návrhu.

Ešte než si zaobstaráte svoj prvý kúsok, rozhodnite sa, ako ho zabezpečiť pred stratou alebo krádežou. Šperky by mali byť uchovávané ideálne v trezore alebo bezpečnostnej schránke v banke. Pokiaľ ich budete nosiť, dbajte na pravidelnú kontrolu uchytenia kameňov a údržbu, aby nedošlo k poškodeniu. Nezabudnite tiež na poistenie šperkov, ktoré vás ochránia pred nepredvídanými situáciami.