Španielsko zavedie 15-percentnú daň pre veľké firmy, nadväzuje na smernicu Európskej únie

Kráľovský palác v Madride, hlavnom meste Španielska. Foto: pixabay.com/ddzphoto

Španielska vláda schválila návrh na 15-percentnú minimálnu daň z príjmov veľkých firiem. Návrh musí ešte schváliť parlament. Krok nadväzuje na iniciatívu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a smernicu Európskej únie, ktoré majú zabrániť obchádzaniu daní. S odvolaním sa na vyhlásenie vlády o tom v utorok informovala agentúra Reuters.

Základná sadzba dane z príjmov právnických osôb v Španielsku síce dosahuje 25 percent, ale daňový systém obsahuje viacero výnimiek. V praxi tak firmy mnohokrát platia výrazne menej.

Minimálna daň sa bude vzťahovať na firmy, ktorých ročné tržby presahujú 750 miliónov eur.

„Cieľom je bojovať proti skresľovaniu daňového základu a presunu ziskov veľkých nadnárodných skupín do miest s nižším zdanením,“ povedala novinárom ministerka financií María Jesús Monterová.

Prvého januára tohto roka nadobudla účinnosť príslušná smernica

Prvého januára tohto roka nadobudla účinnosť smernica EÚ, podľa ktorej musia členské štáty dvadsaťsedmičky minimálne 15-percentnú daňovú sadzbu pre firmy zaviesť do konca roka. Smernica nadväzuje na iniciatívu OECD, ku ktorej sa v roku 2021 pripojilo viac než 130 krajín.

Celosvetovo OECD začiatkom tohto roka očakávala, že vlády získajú na dani z príjmu právnických osôb ročne navyše 155 miliárd až 192 miliárd USD. To predstavuje nárast o 6,5 percenta až 8,1 percenta. OECD však znížila svoj odhad z predchádzajúcich 220 miliárd dolárov.

V Česku od tohto roku platí zákon o dorovnávacej dani, na základe ktorého má štát možnosť viac zdaniť zisky veľkých nadnárodných firiem, ktoré sídlia v zahraničí a pôsobia aj v tuzemsku. Štátnemu rozpočtu by mohol podľa predpokladov vlády priniesť asi dve miliardy korún ročne. Minister financií Zbyněk Stanjura už skôr povedal, že keby Česko túto daň nezaviedlo, firmy by platili daň v zahraničí a český rozpočet by nezískal nič.