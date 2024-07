Španielsko možno nebude mať do zasadnutia ECB nového guvernéra centrálnej banky

Španielska vlajka. Foto: unsplash.com/Max Harlynking

Španielsko možno nestihne do najbližšieho zasadnutia Európskej centrálnej banky (ECB) vymenovať nového guvernéra svojej národnej banky. Hľadanie nového šéfa Národnej banky Španielska sa tak v krajine predlžuje po tom, ako v júni skončil vo funkcii Pablo Hernández de Cos. Informovala o tom agentúra Reuters.

Najbližšie zasadnutie ECB sa uskutoční 18. júla. Španielsky minister hospodárstva Carlos Cuerpo už v polovici júna uviedol, že vláda pracuje na tom, aby Španielsko malo na tomto zasadnutí, na ktorom sa bude diskutovať o úrokových sadzbách, svojho oficiálneho predstaviteľa.

Hernández de Cos sa naposledy zúčastnil na zasadnutí ECB 6. júna, na ktorom banka prvýkrát za takmer päť rokov znížila úrokové sadzby. O štyri dni neskôr sa mu skončil mandát a od 11. júna prevzala právomoci šéfa banky viceguvernérka Margarita Delgadová. Tá však nemá hlasovacie práva.

Cuerpo najnovšie na tlačovej konferencii potvrdil, že ak do 18. júla vláda nerozhodne o novom guvernérovi, Španielsko v Rade guvernérov ECB zastúpi Delgadová. To znamená, že vláda nevylučuje, že to do daného termínu nestihne.

O novom šéfovi, ako aj viceguvernérovi centrálnej banky vláda zatiaľ stále rokuje s opozičnou Ľudovou stranou. Vláda zvyčajne vymenúva guvernéra centrálnej banky, zatiaľ čo opozičná strana navrhuje jeho zástupcu. V prípade, že s dohodou budú problémy, Cuerpo už skôr informoval, že Delgadová môže viesť banku až do septembra, keď sa jej samej skončí funkčné obdobie. Minister hospodárstva odmietol uviesť, akým smerom sa rokovania s opozíciou vyvíjajú. Nezverejnil ani mená kandidátov.