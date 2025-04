Španielski producenti olivového oleja zvažujú investície v USA: Urýchľujú vývoz

Olivový olej. Foto: pixabay.com/stevepb

Španielska spoločnosť Dcoop, najväčší producent olivového oleja na svete, zvažuje výraznejšiu expanziu na americkom trhu. Reaguje tak na colnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ďalší výrobcovia zasa zvyšujú export, aby stihli čo najviac vyviezť, než začnú platiť odložené recipročné clá. Informovala o tom agentúra Reuters.

Španielsko sa na celosvetovej produkcii olivového oleja podieľa približne 40 %, pričom do USA exportuje ročne zhruba 180 000 ton. „V strednodobom až dlhodobom horizonte budeme pravdepodobne musieť v Spojených štátoch viac zainvestovať,“ povedal Antonio Luque, šéf Dcoop združujúcej španielske rodinné podniky v oblasti produkcie olivového oleja. Zároveň dodal, že v konečnom dôsledku to budú investície, ktoré by spoločnosť inak realizovala v Európe. Expanzia by predstavovala rozšírenie zatiaľ neveľkých olivových plantáží v USA, kde v minulom roku dosiahli tržby Dcoop približne 240 miliónov eur.

Trump uvalil na dovoz z Európy desaťpercentné clo

Trump uvalil na dovoz väčšiny tovarov z Európy plošné desaťpercentné clo vrátane olivového oleja. Voči Európskej únii zaviedol aj vyššie, recipročné clo, ktoré stanovil na úrovni 25 %. V jeho prípade však v minulých dňoch oznámil odklad platnosti o 90 dní.

Luque dodal, že neistota súvisiaca s obchodnou politikou Donalda Trumpa znemožňuje firmám robiť si plány do budúcnosti. Verí však, že Dcoop dokáže svoj podiel na americkom trhu zvýšiť a že desaťpercentné plošné clá sa na tržbách výraznejšie neodrazia.

Iné spoločnosti ako Nortoliva, ktorá do USA vyváža ročne 10 % svojej produkcie, zasa výrazne zvyšuje export. „Naši americkí zákazníci momentálne navyšujú objednávky,“ povedal šéf firmy Jordi Guiu s tým, že sa jedna aj druhá strana snažia dostať do USA čo najviac tovarov do obdobia, než začnú platiť odložené recipročné clá.