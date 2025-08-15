S&P 500 a Dow Jones lámu rekordy: Akcie v USA rastú, podporili ich aj silné tržby

Akcie v USA otvorili piatkové obchodovanie rastom, pričom kľúčový index Dow Jones Industrial Average aj širší index S&P 500 sa dostali na nové rekordné maximá a smerujú k vysokým týždenným ziskom. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
S&P 500 si polepšil o 0,1 % a Dow Jones o 156 bodov alebo o 0,4 %. Kľúčový index Dow Jones podporil prudký nárast akcií UnitedHealth po tom, ako konglomerát Berkshire Hathaway legendárneho investora Warrena Buffetta a Scion Asset Management ďalšieho prominentného investora Michaela Burryho informovali, že v 2. štvrťroku kúpili akcie tohto poisťovacieho gigantu. Technologický index Nasdaq Composite po otvorení stagnoval.
Akcie v USA podporili pozitívne údaje o maloobchodných tržbách, ktoré signalizovali na silnú spotrebu. Maloobchodné tržby v USA sa v júli zvýšili o 0,5 % a tržby bez započítania predaja áut o 0,3 %.