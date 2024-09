Šokujúce praktiky predajcov lístkov: Fanúšikov živých koncertov stoja aj stovky eur!

Foto: pixabay.com/Pexels

Koľko ste ochotní zaplatiť za jeden lístok na koncert? V poslednom období sa hovorí o nespravodlivých praktikách, kvôli ktorým niektorí ľudia platia za koncerty oveľa viac ako iní.

Ako uvádza portál Phys, fanúšikovia kapely Greenday mali nedávno nepríjemný zážitok. Keď sa spustil predaj vstupeniek na koncert obľúbenej kapely, dostali sa hneď do poradovníka, čo nie je nič neobvyklé. Nezvyčajné ale bolo, že cena lístkov sa počas nákupu menila. Niektoré miesta na sedenie sa vyšplhali až na sumu 500 austrálskych dolárov, čo je približne 310 eur.

Tento prípad ale nebol jediný. Rovnaký scenár sa zopakoval aj pri turné skupiny Oasis v Spojenom kráľovstve. Tam sa cena lístkov dostala z pôvodných 135 libier až na neuveriteľných 350 libier (420 eur).

Spoločnosť Ticketmaster, ktorá lístky na koncerty predávala, to označila ako „ In Demand pricing“, teda ceny na základe dopytu. Hovoríme tiež o dynamických cenách, ktoré používajú napríklad letecké spoločnosti alebo ubytovacie zariadenia. Keďže dopyt má svoje vrcholy a poklesy, ceny sa upravujú s cieľom maximalizovať zisk a formovať správanie spotrebiteľov.

Koncerty môžu byť problémom

Spotrebitelia vidia zväčša ceny ubytovania a dopravy vopred, ešte predtým, ako sa dostanú do poradovníka. Pokiaľ ide o súčasnú prax dynamického stanovovania cien živej hudby a koncertov, náklady vidia, až keď sa dostanú na začiatok poradia. Tam sa ľuďom zobrazia dve čísla – cena a časovač, ktorý odpočítava čas.

Mnohí si vstupenky kúpia aj napriek zvýšenej cene, pričom práve časovač môže zohrávať úlohu v tom, aby sa ľudia poponáhľali a nezamýšľali sa príliš nad tým, čo v skutočnosti kupujú.

Ticketmaster už prešetrujú orgány

Ako uvádza The Guardian, po fiasku s lístkami na koncert skupiny Oasis, sa týmto prípadom začal zaoberať britský úrad pre dohľad nad hospodárskou súťažou. Na prípad sa už pozrela aj Európska komisia. Na Slovensku sme sa s takýmito praktikami zatiaľ nestretli, no je len otázkou času, kedy to niekto začne využívať.

Americký gigant v oblasti predaja vstupeniek bol upozornený, že mohol porušiť zákony v Spojenom kráľovstve a Európe, pretože zvýšil cenu niektorých vstupeniek na koncerty Oasis zo 135 na 350 libier, čo mnohých fanúšikov položilo. Neposkytovali dokonca ani žiadne výhody navyše, išlo o bežné miesta na státie. Fanúšikovia zistili, že cena štandardnej vstupenky bola zvýšená, až keď sa dostali k pokladni po niekoľkých hodinách strávených v poradovníku.

Hovorca regulačného orgánu uviedol: „Zákon o ochrane spotrebiteľa vyžaduje od podnikov, aby boli vo vzťahu k spotrebiteľom spravodliví a transparentní. Podniky musia poskytovať jasné a presné informácie o cene, ktorú musia ľudia zaplatiť. V opačnom prípade môže dôjsť k porušeniu zákona.“

Dočkáme sa nových zákonov?

Holandská poslankyňa Európskeho parlamentu Lara Woltersová pre denník Guardian uviedla, že chce nové zákony na ochranu európskych spotrebiteľov pred týmto typom inflácie cien. „V tejto situácii sú jedinými víťazmi veľké platformy na predaj vstupeniek na úkor fanúšikov. Toto nie je systém, ktorý sa snaží maximalizovať radosť tým, že zaplní štadión najväčšími fanúšikmi umelca, ale maximalizovať zisk z hudby,“ povedala.

Dynamické stanovovanie cien za koncerty je bežné v USA, ale relatívne nové v Spojenom kráľovstve a Európe. Hovorca Európskej komisie potvrdil, že túto prax skúma v rámci „kontroly vhodnosti“ spotrebiteľských zákonov EÚ, ktorá má byť zverejnená v najbližších mesiacoch.

Očakáva sa, že preskúmanie poukáže na problémy dynamického stanovovania cien predtým, ako poslanci Európskeho parlamentu zvážia riešenia vrátane potenciálneho zákazu a iných menej extrémnych možností.

Hovorca uviedol, že hoci samotná prax nie je nezákonná, spôsob, akým sa používa, by mohol byť v rozpore so smernicami EÚ. Napríklad, ak sa cena zvýši po tom, ako spotrebiteľ vloží lístok do svojho online košíka.