Sociálne služby čelia kríze: Reforma financovania príde až v roku 2026, tvrdí MPSVR

Opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) upozornila na kolabujúce sociálne služby na Slovensku, pričom reforma financovania mala byť podľa nej zavedená už od januára tohto roka, a nie posunutá na september. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) reagoval, že tento dátum nie je správny, pričom reformu rezort pripravuje a účinná by mala byť až od januára 2026.

„Hrá sa o čas. V systéme sociálnych služieb je alarmujúca situácia, ktorá doslova ničí zariadenia, zamestnancov aj kvalitu starostlivosti. Erik Tomáš sa namiesto rýchlej pomoci a zásadnej reformy len prizerá, ako sa sektor rúti do záhuby,“ uviedla Bajo Holečková a vyzvala šéfa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, aby zverejnil plánované rozpočtové krytie reformy a predložil plán stabilizácie tohto sektora.

„Od strany SaS, ktorá sa sama označuje za stranu odborníkov, by som takéto nekompetentné vyjadrenie nečakal. Poslankyňa Bajo Holečková ani len netuší, kedy má reforma financovania sociálnych služieb platiť. Podľa plánu obnovy má byť účinná od 1. januára 2026 a nie od 26. januára tohto roka, ako to Bajo Holečková nesprávne uviedla. Na rozdiel od nezodpovedných a nekompetentných letných opozičných výstrelov, my v rezorte práce na reforme pracujeme. Aktuálne sme ukončili konzultácie s Európskou komisiou o jej obsahu i fázovaní. Už v priebehu augusta ju prerokujeme s partnermi v oblasti poskytovania sociálnych služieb,“ priblížil Tomáš.

Bajo Holečková kritizovala ministra práce za zlyhanie v oblasti sociálnych služieb, pričom dôkazom je podľa nej aj otvorený list zamestnancov Centra sociálnych služieb Brezovec v Dolnom Kubíne, kde opisujú personálnu krízu, kolaps zdravotného personálu, odchod odborne spôsobilých pracovníkov a kritickú situáciu pri zabezpečovaní služieb. „Pracovníci v sociálnych službách fungujú v podmienkach, ktoré sa stali neudržateľnými. Zlyhávajú nielen financie, ale aj manažment rezortu a elementárna úcta voči tým, ktorí sa starajú o najslabších,“ dodala.

„Do pracovnej skupiny sme pozvali aj zástupcov opozície vrátane pani Bajo Holečkovej. Budeme zvedaví na jej návrhy riešení, aj keď po tom, ako preukázala, že neovláda ani základné parametre reformy, nemáme veľké očakávania. Teda sociálne služby nikto nenechal padnúť a reformu ich financovania intenzívne pripravujeme tak, aby sme naplnili míľnik plánu obnovy,“ uzavrel Tomáš.