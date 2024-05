Sociálne podniky majú tvoriť pracovné miesta v menej rozvinutých regiónoch

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/ Etienne Girardet

Sociálne podniky by mali prinášať pozitívnejší spoločenský vplyv, ktorý sa týka aj podpory väčšieho počtu pracovných miest v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Toto kritérium vyplýva z projektu Inštitútu sociálnej ekonomiky II., ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na obdobie piatich rokov. V utorok o tom na tlačovej konferencii informoval štátny tajomník MPSVR Branislav Ondruš.

„Dnes sme v Bratislave odštartovali sériu podujatí, ktorých cieľom je zvýšiť hodnotu za peniaze pri verejnom obstarávaní. Sme presvedčení, že verejné obstarávanie má byť aj verejnou rozvojovou investíciou a my už dnes máme v zákone o verejnom obstarávaní, nehovoriac už o európskych pravidlách pre verejné obstarávanie, dostatok možností, aby verejní obstarávatelia nenakupovali tovary a služby len podľa ceny, ale aby zohľadňovali aj spoločenský záujem,“ povedal Ondruš.

Verejní obstarávatelia by mali podľa neho brať ohľad na to, aký majú ich zákazky vplyv na životné prostredie a tiež či sa snažia vytvárať pracovné príležitosti napríklad pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Štátny tajomník zdôraznil, že v sociálnom verejnom obstarávaní je dôležité, ako obstarávatelia svojimi zákazkami pomáhajú lokálnej ekonomike a či sa im darí vytvárať pracovné miesta aj v najmenej rozvinutých regiónoch na Slovensku.„My dnes máme možnosť, aby verejný obstarávateľ z Bratislavy, ktorým je ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, si dal podmienku, že dodávateľ musí vytvoriť pracovné miesta v najmenej rozvinutom regióne, inak zákazku dostať nemôže. No a toto všetko sa na Slovensku takmer vôbec nevyužíva,“ doplnil Ondruš.

Foto: pexels.com/Vlada Karpovich

V rámci projektu bude MPSVR v najbližších piatich rokoch oslovovať verejných obstarávateľov aj na miestnej alebo regionálnej úrovni. Ondruš spresnil, že cieľom už nie je len dosiahnuť zisk, ale verejné obstarávanie by malo tiež ovplyvniť správanie podnikateľov tak, aby ich podnikanie malo pozitívny vplyv na fungovanie štátu.