Sociálne dávky rovnako a pre všetkých? Slováci majú toho dosť, tu by mala vláda podľa nich šetriť! (prieskum)

Slovensko aktuálne v napätí očakáva ďalší masívny konsolidačný balíček. Čakajú, či ich vláda prekvapí ďalším zvyšovaním daní, opäť im zoberie z druhého dôchodkového piliera alebo sa konečne dočkáme aj zásadnejších škrtov vo výdavkoch štátu. Čoraz častejšie sa pritom spomína aj zvyšovanie adresnosti. Či už sa to týka energopomoci, trinástych dôchodkov, ale aj sociálnych dávok ako takých.
Zaujímal nás preto názor Slovákov na to, čo si myslia o prípadnom zvyšovaní adresnosti v sociálnych dávkach. Pýtali sme sa ich preto, či by vláda v rámci konsolidácie mala hľadať úspory aj v tejto oblasti. Inými slovami, že by sa sociálne dávky smerovali najmä na tie skupiny obyvateľstva, ktoré to skutočne potrebujú a bohatší Slováci by mali sociálne dávky nižšie, prípadne žiadne.
Výsledky prieskumu, ktorý v júni tohto roka pre web oPeniazoch.sk na reprezentatívnej vzorke 542 respondentov online populácie staršej ako 15 rokov realizovala výskumná agentúra ResSOLUTION Group, môžu byť pre niekoho prekvapivé. Pre Slovákov totiž zvyšovanie adresnosti sociálnych dávok nie je zásadný problém, dokonca jednoznačná väčšina by takýto postup schvaľovala.
Viac ako tretina opýtaných (34,2 %) totiž v prieskume na otázku, či by mala vláda v rámci konsolidácie verejných financií hľadať úspory aj v adresnejšom nastavení sociálneho systému, uviedla, že by s tým určite súhlasili. Ďalších takmer 27 percent respondentov by s tým skôr súhlasilo. Spolu je tak za vyššiu adresnosť sociálneho systému až 61 percent Slovákov.
Určite by so zvyšovaním adresnosti sociálnych dávok nesúhlasila len niečo vyše desatina respondentov, skôr nesúhlasí 5,3 percenta opýtaných. Možnosť ani súhlasím, ani nesúhlasím zvolilo cez 16 percent Slovákov a zvyšných 7 percent nevedelo odpovedať alebo nedokázalo posúdiť.
Mala by vláda v rámci úspor spraviť sociálne dávky adresnejšími – teda aby ich dostávali len tí, ktorí ich skutočne potrebujú?
Väčšia adresnosť sociálneho systému má pritom výraznejšiu podporu medzi mužmi (39,5 % určite súhlasí), ako medzi ženami (29 %). Z pohľadu veku najvyššiu podporu zvyšovanie adresnosti dosahuje u ľudí starších ako 55 rokov (39,7 %) a podľa veľkosti bydliska najmä vo veľkých mestách (45,1 %). Naopak proti zvyšovaniu adresnosti sú najmä stredoškoláci s maturitou (13 % určite nesúhlasí) a obyvatelia malých a stredných miest (15,5 %).
