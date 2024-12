Sociálna poisťovňa vyplatila väčšinu žiadostí bývalých zamestnancov Bukózy

Budova pobočky Sociálnej poisťovne v Bratislave. Foto: SITA

Sociálna poisťovňa dostala 428 žiadostí od bývalých zamestnancov Bukóza Holding. Zamestnanci spoločností holdingu Bukóza vo Vranove nad Topľou podali návrh na vyhlásenie konkurzu z dôvodu straty dôvery v pokračovanie samotného podniku. Pracovníci nedostali vyplatené mzdy už od septembra. Ako uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD), k pondelku bolo uspokojených 420 žiadostí.

Z nich 360 ľudí už má peniaze na účte. Zvyšní by ich mali dostať ešte v priebehu pondelka, keďže Sociálna poisťovňa požiadala Štátnu pokladnicu o takzvanú súrnu platbu.„Veľmi sa teším, že prakticky všetci bývalí zamestnanci Bukóza Holding dostanú svoje nevyplatené mzdy, plus ešte nejaké odstupné,“ uviedol minister. Dodal, že v 80 percentách prípadov ide o vyplatenie maximálnej možnej sumy, ktorú Sociálna poisťovňa z garančného fondu môže preplatiť, teda 4290 eur v čistom.„Spolu Sociálna poisťovňa doteraz vyplatila 1.650.000 eur a uspokojila 98 percent žiadostí. Zostalo neuspokojených osem žiadostí, ale to z technických dôvodov, buď išlo o chybné údaje od zamestnávateľa, alebo o exekučné príkazy, kde nie je možná taká rýchla platba,“ spresnil Tomáš. Zároveň poďakoval aj majiteľovi holdingu za súčinnosť pri poskytovaní údajov o príjmoch bývalých zamestnancov.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš. Foto: SITA

Zamestnanci Sociálnej poisťovne stihli spracovať žiadosti v krátkom čase. Ako uviedol riaditeľ Sociálnej poisťovne vo Vranove nad Topľou Ján Karol, pracovali aj nad rámec pracovného času. „S vypätím síl to naši zamestnanci zvládli. Základným hnacím motorom bolo to, že žijeme v tomto prostredí. Každý z nás pozná nie jedného, nie dvoch, ale mnohých bývalých zamestnancov spoločnosti Bukóza. Chceli sme im v tejto neľahkej situácii pomôcť,“ dodal Karol.Podľa predsedníčky Odborového zväzu Drevo, lesy, voda Vlasty Szabovej je to klasický príklad, ako by to malo v našom štáte fungovať. „Títo ľudia chcú prácu, chcú pracovať. Preto si dovolím tvrdiť, že ak sa zodpovedné subjekty budú intenzívne zaujímať o ďalší vývoj situácie, ďalším zázrakom bude, keď títo moji kolegovia dostanú prácu,“ uviedla Szabová.

Okres Vranov nad Topľou je piatym okresom na Slovensku s najvyššou nezamestnanosťou, ktorá dosahuje 7,77 percenta, uviedol riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou Marek Baran.„Aktuálne rokujeme so zamestnávateľmi v našom regióne. Oslovili sme už asi 80 percent z nich. Rokujeme aj s Harmaneckými papierňami. Začiatkom januára máme naplánované stretnutie, aby sme mohli poskytnúť zamestnancov. Okrem toho poskytujeme aj rekvalifikačné kurzy,“ doplnil Baran.Tomáš potvrdil, že s českým majiteľom holdingu sa majú ešte stretnúť členovia vlády, pretože im chce prezentovať plán, ako využiť areál podniku aj naďalej. „Musí to však byť dôveryhodný plán, aby naň vláda mohla reagovať,“ uzavrel minister.