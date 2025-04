SNS bude trvať na upravení a zároveň zrušení celej transakčnej dane, vyjadril sa Danko

Predseda SNS Andrej Danko. Foto: SITA

Koaličná strana SNS trvá na vyňatí živnostníkov a malých firiem s obratom do 100 000 eur z transakčnej dane. Do konca tohto roka bude žiadať svojich koaličných partnerov, aby jej zámer prehodnotili a úplne ju zrušili. V utorok to povedal na tlačovej konferencii predseda SNS Andrej Danko. „Snažili sme sa po zavedení transakčnej dane opakovane presvedčiť Ministerstvo financií (MF) SR, aby ustúpilo z tejto transakčnej dane voči živnostníkom a malým podnikateľom s obratom do 100 000 eur,“ uviedol Danko s tým, že tejto skupine ľudí narúša transakčná daň podnikanie a spôsobuje im ťažkosti.

Ak by podľa neho minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) súhlasil so zrušením transakčnej dane pre živnostníkov a malé firmy, tak by štátny rozpočet zaznamenal úbytok niekoľko desiatok miliónov eur. Priblížil, že tieto peniaze by vláde nemali chýbať, keďže pri tvorbe štátneho rozpočtu na tento rok malo Slovensko rezervu na úrovni 400 miliónov eur. Danko zdôraznil, že transakčná daň je pre živnostníkov a malé firmy zaťažujúca, pričom o tejto téme diskutoval so štátnym tajomníkom MF Radovanom Majerským, ktorý priznal, že si úpravy v tejto dani pre isté skupiny ľudí vie rezort financií predstaviť. „Poďme nastaviť pravidlá pre veľké subjekty tak, aby bola zachovaná transakčná daň efektívne, hoci naše presvedčenie je, že by mala byť úplne zrušená ku koncu kalendárneho roka,“ upresnil.

V rámci konsolidácie by mohol štát získať peniaze efektívnejším nástrojom, a to napríklad prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve, ktorá by zabránila daňovým podvodom, či znižovaním nákladov na zbrojenie. Návrhom na zmeny v transakčnej dani SNS podľa neho nerozbíja koalíciu ani štátny rozpočet. „Budeme viesť dialóg s koaličnými partnermi, ak sa pýtate na legislatívny proces, keďže sme nechceli zradiť koalíciu, podali sme to na májovú schôdzu, keď by mohlo prebehnúť prvé čítanie. Súčasne sa bude tvoriť rozpočet na rok 2026 a bude priestor na takéto opatrenia a možno aj ministerstvo financií uzná, že napríklad opatrenie prenosu daňovej povinnosti, ako je v stavebníctve, ušetrí štátu obrovské peniaze,“ uzavrel Danko.