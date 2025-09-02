SMS, telefonáty či falošné odkazy: Takto vyzerajú najčastejšie podvody, varuje NBS! (foto)

Podvodníci hľadajú stále nové spôsoby, ako sa dostať k vašim peniazom – od falošných správ až po presvedčivé telefonáty. Ich triky sú čoraz prepracovanejšie a menia sa rýchlejšie, než stíhame reagovať. Preto je dôležité mať spoľahlivé informácie na jednom mieste, ktoré vám pomôžu rozpoznať riziká a ochrániť svoje financie.
Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje, že vaše peniaze môžu byť v ohrození aj pre jeden neuvážený klik na odkaz, odpoveď na falošnú SMS alebo krátky telefonát. Podvodníci sa neštítia predstierať, že volajú z banky, polície či dokonca z NBS.
Aby ste sa vedeli brániť a nenechali sa nachytať, pripravila NBS praktického sprievodcu. Na svojom webe zverejňuje najnovšie prípady a upozornenia. Nájsť ich môžete na tomto odkaze.
Ako vyzerajú najčastejšie podvody, si môžete pozrieť v galérii:
Centrálna banka zhromažďuje na svojom webe najnovšie prípady podvodov, ukazuje, ako vyzerajú falošné telefonáty, SMS, reklamy či emaily, a vysvetľuje, čo robiť, keď sa s nimi stretnete. „Sekciu budeme pravidelne aktualizovať, aby spotrebitelia mali vždy poruke tie najnovšie informácie a vedeli sa chrániť,“ dodáva NBS.
Dostali ste už podvodné správy, ktorých cieľom bolo vylákať citlivé údaje?
Na čo si dať pozor v posledných prípadoch, ktoré centrálna banka eviduje:
- Podvodné telefonáty – volajúci sa predstavia ako „vaša banka“ a tvrdia, že musíte rýchlo poslať peniaze na „bezpečný účet“. Takýto účet neexistuje.
- Falošný vyšetrovateľ NBS – podvodník sa vydáva za pracovníka NBS a žiada údaje k účtu či karte. NBS vás nikdy takto nekontaktuje!
- Zneužitie značky NBS Shares – meno projektu technickej pomoci NBS pre centrálne banky mimo EÚ je zneužívané podvodníkmi. S investovaním či finančnými službami pre verejnosť nemá nič spoločné.
- Podvodné aplikácie – podvodníci Vám nanútia inštaláciu podvodných aplikácií, ktoré evidujú, čo robíte na počítačoch či mobilných zariadeniach. Napríklad evidujú všetky kliky s heslami a PIN, vidia obsah potvrdzovacích SMS z vašej banky a tak si podvodníci vedia načerpať napríklad predschválený úver, ktorý si okamžite prevedú na svoj účet.
- Zaručene bezpečné investovanie – neverte príliš dobre znejúcim ponukám v mene NBS, jej zamestnanca alebo iných verejne známych osôb.
- NBS neschvaľuje zahraničné prevody – ak vás niekto kontaktuje s tým, že NBS potrebuje „schváliť“ prevod peňazí zo zahraničia do vašej banky a vyžaduje poplatok, ide o podvod.
NBS upozorňuje, že toto sú prípady, o ktorých vie a ktoré sleduje, ale podvodníci neustále vymýšľajú nové triky. „Preto je dôležité byť stále v strehu – nových druhov podvodov pribúda,“ varuje centrálna banka.