Slovenskú sporiteľňu od marca 2026 povedie Michaela Bauer: Vieme, kto nahradí Krutila

Generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne Peter Krutil preberá ocenenie v kategórii hospodárstvo na 28. ročníku slávnostného udeľovania cien Krištáľové krídlo za rok 2024 počas oceňovania výnimočných osobností Slovenska v sobotu 15. marca 2025 v SND v Bratislave. Foto: TASR
Generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne Peter Krutil preberá ocenenie v kategórii hospodárstvo na 28. ročníku slávnostného udeľovania cien Krištáľové krídlo za rok 2024 počas oceňovania výnimočných osobností Slovenska v sobotu 15. marca 2025 v SND v Bratislave. Foto: TASR
autor logo


TASR

Michaela Bauer bola vymenovaná za novú generálnu riaditeľku Slovenskej sporiteľne. Funkciu prevezme s účinnosťou od 1. marca 2026, pričom jej vymenovanie podlieha schváleniu príslušnými dozornými orgánmi. Michaela Bauer nastúpi na pozíciu po Petrovi Krutilovi, ktorý odíde z banky k 31. marcu 2026, informovala v pondelok Slovenská sporiteľňa.

„Michaela Bauer má bohaté skúsenosti zo svojho pôsobenia v Československej obchodnej banke (ČSOB) v Českej republike a KBC Group. Pôsobila ako členka predstavenstva ČSOB Česká republika a ako Senior General Manager v KBC Group. V týchto funkciách zodpovedala za strategické iniciatívy zamerané na posilnenie vzťahov s klientmi a podporu inovácií v oblastiach digitálneho bankovníctva, technológií a bankových operácií,“ priblížila banka.

Trendujúce články

Viac o téme: bankový trh , banky , ČSOB , financie , generálny riaditeľ , Peter Krutil , Slovenská sporiteľňa

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy