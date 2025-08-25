Slovenskú ekonomiku čaká slabší rast: Analytici bánk znížili prognózu pod 1 percento na rok 2025

Rast slovenskej ekonomiky by mal v tomto roku spomaliť na 0,9 % z minuloročných 2,1 %. Vyplýva to z aktuálnych augustových predikcií analytikov vybraných bánk, ktoré každý mesiac zverejňuje Národná banka Slovenska (NBS). Zhoršili tak svoj predchádzajúci odhad, v júli ešte očakávali tohtoročný hospodársky rast na úrovni 1,3 %.

Priemernú infláciu meranú harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) prognózujú analytici dlhodobo na podobnej úrovni, aktuálne 4,1 %. Pôjde pritom o nárast z minuloročných 3,2 %. Jadrovú infláciu očakávajú na úrovni 3,4 % oproti júlovým 3,2 %. Vlani predstavovala 4,3 %.

Mieru nezamestnanosti na konci tohto roka predpokladajú analytici na úrovni 5,4 %, teda rovnako ako vlani. V prípade rastu nominálnych miezd predpovedajú spomalenie na 5,4 % z minuloročných 7,1 %. Zamestnanosť sa podľa nich oproti vlaňajšku zníži o 0,2 %.

Predikcie zverejnené NBS predstavujú priemer odhadov jednotlivých ukazovateľov od analytikov šiestich vybraných bánk pôsobiacich na Slovensku. Patria k nim Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, Tatra banka, UniCredit Bank, Československá obchodná banka a 365.bank. Údaje sú aktualizované mesačne.

