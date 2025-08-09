Slovensko zdvojnásobilo počet ekonomických diplomatov: Exportérom otvára nové možnosti na zahraničných trhoch

Slovenská ekonomická diplomacia zažíva v súčasnosti najvýraznejší rozmach za posledné dekády. Pôvodný počet ekonomických diplomatov sa podarilo zdvojnásobiť zo 17 na 33 miest samostatných ekonomických diplomatov, čo sa výrazne približuje k cieľu navýšiť ich celkový počet na 43 miest. Uviedol to pre TASR minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Slovenskí exportéri považujú za dôležité zapojenie súkromného sektora.
„Profesionalizácia ekonomickej diplomacie, v rámci ktorej sa ekonomický diplomat venuje výlučne podpore obchodu a investíciám, predstavuje vyššiu efektivitu, lepšie prepojenie s domácimi podnikateľmi a kvalitnejšie poskytovanie služieb, čo sa pretavuje i do počtu a typu realizovaných aktivít. V minulom roku stúpla oproti roku 2023 účasť našich podnikateľov na zahraničných veľtrhoch a výstavách zo 104 na 124. Realizovalo sa 44 podnikateľských misií a 88 ekonomicky orientovaných prezentácií Slovenska v zahraničí,“ priblížil šéf rezortu slovenskej diplomacie.
Zároveň dodal, že sa podarilo uzatvoriť 51 dohôd a memoránd. V minulom roku organizovali zároveň slovenské zahraničné zastúpenia celkovo 511 aktivít ekonomickej diplomacie.
Ambície vlády v oblasti podpory exportu, najmä prostredníctvom citeľného zintenzívnenia zahraničnoobchodných aktivít a podnikateľských misií, vnímajú pozitívne aj slovenskí exportéri. Rozšírenie siete ekonomických diplomatov je podľa nich taktiež krok správnym smerom. „Čo však naďalej absentuje, je funkčné, systémové a efektívne prepojenie súkromného a verejného sektora pri realizácii všetkých aktivít ekonomickej diplomacie,“ uviedol pre TASR predseda Rady slovenských exportérov (RSE) Lukáš Parízek. Efektívne by podľa neho bolo, keby bol podnikateľský sektor konzultovaný a dopytovaný pri konkrétnych opatreniach.
Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók si myslí, že okrem vytvárania podmienok pre slovenských exportérov je kľúčový aj rast aktívneho cestovného ruchu, vývoz kapitálu vo forme slovenských investícií v zahraničí a taktiež štruktúru a kvalita zahraničných investícií smerujúcich na Slovensko. Nevyhnutné je podľa neho zamerať sa na požiadavky na samotných ekonomických diplomatov a taktiež prehodnotiť výber teritórií.
Blanár v tejto súvislosti objasnil, že rezort sa aktuálne zameriava na krajiny predstavujúce potenciálne trhy pre uplatnenie produkcie domácich firiem a na rýchlorastúce trhy. Pripomenul podnikateľské misie, ktoré rezort zrealizoval v minulom či v tomto roku a vysvetlil, že ministerstvo sa aj naďalej zameriava na zachovanie silnej pozície obchodných vzťahov v rámci vnútorného trhu Európskej únie (EÚ) a súčasne chce pomáhať podnikateľom pri prieniku na mimoeurópske trhy.
Dôležitosť ekonomickej diplomacie zdôraznila aj Eximbanka. Slovenská ekonomická diplomacia zohráva podľa generálneho riaditeľa banky Rastislava Podhorca kľúčovú úlohu pri podpore exportu, a to najmä na rozvíjajúcich sa trhoch mimo EÚ, kde miestna znalosť prostredia a vytváranie dôveryhodných kontaktov patria medzi rozhodujúce pri budovaní diplomatických a ekonomických vzťahov.
„Nedávna podnikateľská misia do Uzbekistanu je dobrým príkladom konkrétnej úspešnej spolupráce. Po veľmi produktívnom podnikateľskom fóre sa nadviazali kontakty, ktoré viedli k uzavretiu nových kontraktov a predbežných dohôd o spolupráci. Pre viaceré slovenské firmy to znamená začiatok konkrétnych obchodných vzťahov, ktoré sa postupne rozvíjajú. Ukazuje sa, že každá podnikateľská misia prináša exportný kontrakt, či už okamžite alebo po sérii následných vyjednávaní,“ dodal pre TASR Podhorec.