Slovensko vlani hospodárilo s gigantickým deficitom: Na každé piate euro výdavkov sme si museli požičať!

Minister financií SR Ladislav Kamenický počas tlačového brífingu na Úrade vlády SR k 13. dôchodku po rokovaní 11. schôdze vlády SR 10. januára 2024. Foto: SITA

Slovákom sa naplno rozkrýva obraz o aktuálnom stave verejných financií. Ministerstvo financií totiž zverejnilo bilanciu hotovostného štátneho rozpočtu za celý rok 2024.

Ak hľadáme nejaké pozitíva na stave verejných financií Slovenska, jedno by sme zrejme našli. Deficit štátneho rozpočtu bol totiž v minulom roku o čosi nižší, ako bol pôvodne rozpočtovaný. Nič to však nemení na tom, že bol doslova gigantický. Dosiahol necelých 6,4 miliardy eur. Pri celkových výdavkoch štátneho rozpčotu v objeme vyše 30,8 miliardy eur to znamenalo, že každé piate euro našich vládnych výdavkov bolo financovaných z dlhu! Rozpočtovaný deficit bol pritom ešte vyšší, na úrovni 7,6 miliardy eur.

Ak by sme hľadali ešte nejakú pozitívnu správu, mohlo by ňou byť na prvý pohľad to, že rozpočtové príjmy stále celkom solídne rástli. Medziročne o takmer 770 miliónov eur a boli dokonca o takmer 8 percent vyššie, ako počítal samotný rozpočet. Ak si to však rozmeníme na drobné, zistíme, že rast príjmov oproti schválenému plánu majú na svedomí najmä príjmy rozpočtu Európskej únie. Tie boli totiž oproti schválenému rozpočtu vyššie až o 160 percent na úrovni vyše 3,2 miliardy eur.

Oproti schválenému rozpočtu boli vyššie ešte ostatné rozpočtové príjmy, kde sú zahrnuté napríklad aj administratívne poplatky, ktoré sa vlani zvyšovali, ako aj ostatné nedaňové príjmy. Plánovanú úroveň prevýšili o takmer 40 percent a dosiahli 1,5 miliardy eur. Naopak, plánovanú úroveň nedosiahli daňové príjmy, ktoré za rozpočtom zaostali o 1,5 percenta. Daňové príjmy pritom tvoria podstatnú časť celkových rozpočtových príjmov. Vlani dosiahli 18,4 miliardy eur. Nižšie ako plánované boli aj príjmy z plánu obnovy či príjmy z dividend.

Plánovaný rozpočet však neprekročili iba príjmy, ale aj výdavky. Hoci miernejšie, len o 1,7 percenta, keď dosiahli spomínaných 30,8 miliardy eur. V rámci nich plánovanú úroveň prekročili najmä výdavky spojené s čerpaním európskych fondov. Dôvodom je spomínaný nárast príjmov z rozpočtu Európskej únie.

Výrazne horšie, ako vláda plánovala, sa však napokon vyvíjal transfer pre Sociálnu poisťovňu. Ide o peniaze, ktoré štát poisťovni posiela, ak sama nemá dostatok zdrojov na vyplácanie dôchodkov a ostatných sociálnych dávok. V minulom roku totiž transfer Sociálnej poisťovni dosiahol až vyše 2,7 miliardy eur, kým v rozpočte bolo plánovaných "iba" 1,6 miliardy eur. Medziročne tak štát musel poisťovni na dôchodky a sociálne dávky poslať až o takmer 1,6 miliardy eur viac.