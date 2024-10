Slovensko si vypočulo nové hodnotenie ratingovej agentúry: Pozrela sa aj na schválený konsolidačný balík!

Predseda vlády Robert Fico (vľavo) a minister financií Ladislav Kamenický (vpravo). Foto: SITA

Slovensko si udržalo svoj rating od jednej z renomovaných ratingových agentúr Standard & Poor’s. Pomohlo k tomu aj schválenie konsolidačného balíka, ktorý má nasmerovať rozpočtový deficit na nižšie úrovne.

Ratingová agentúra Standard & Poor’s v piatok zverejnila svoje najnovšie hodnotenie Slovenska. Ako informuje rezort financií, agentúra nám potvrdila rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. „Agentúra oceňuje najmä prijatý balík konsolidačných opatrení,“ uvádza ministerstvo. Aktuálny rating Slovenska od Standard & Poor’s tak zostáva o dva stupne vyšší ako rating agentúry Fitch a o stupeň vyšší ako rating Moody’s.

Zachovanie stabilného výhľadu ratingu podľa rezortu financií odzrkadľuje očakávanie agentúry, že deficit Slovenska vďaka prijatým konsolidačným opatreniam vlády začne postupne klesať. Trajektóriu poklesu nastavilo Ministerstvo financií SR už v rozpočte na rok 2024 a najnovšie ju potvrdilo aj v návrhu na rok 2025. Deficit by mal podľa rezortu budúci rok klesnúť na úroveň 4,7 percenta HDP a do roku 2027 na 3 percentá HDP.

„Pozitívne hodnotíme rozsiahly balík fiškálnej konsolidácie, ktorý vláda nedávno prijala a ktorý nadobudne účinnosť v roku 2025, pretože rozhodujúcim spôsobom rieši naliehavú potrebu konsolidácie. Vláda sa rozhodla zvýšiť DPH s niekoľkými výnimkami, ktorých cieľom je nájsť rovnováhu medzi potrebou konsolidácie a jej sociálno-ekonomickými prioritami,“ píše podľa ministerstva vo svojej správe agentúra.

Standard & Poor's pritom očakáva, že naša ekonomika zostane relatívne odolná aj napriek oslabeniu eurozóny. Hospodárstvo podľa odhadov agentúry vzrastie v roku 2024 o 2,3 percenta a v roku 2025 o 2,1 percenta. Tento rast potiahnu najmä investície z fondov EÚ a Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré budú pre slovenskú ekonomiku kľúčové.

Agentúra očakáva tiež pomerne priaznivý vývoj trhu práce, keďže miera nezamestnanosti by sa mala držať na historickom minime, a to mierne nad úrovňou 5 percent. Prijaté konsolidačné oparenia vyvolajú podľa agentúry očakávaný vyšší tlak na infláciu, ktorá by však mala do roku 2027 klesnúť z úrovne približne 5 percent na 2,4 percenta.

„Náročné konsolidačné opatrenia boli nevyhnutnosťou, na tom je všeobecná zhoda. Ak by sme nič neurobili, dlh Slovenskej republiky by stúpol do roku 2027 až na takmer 71,5 % a na finančných trhoch by sme prišli o stovky miliónov eur, ktoré môžeme použiť v prospech ľudí na Slovensku. Potvrdenie ratingu od najrenomovanejšej agentúry je dôležitý signál pre finančné trhy a je potvrdením dobrej práce ministerstva financií a vlády Slovenskej republiky,“ povedal minister financií Ladislav Kamenický.

Ďalšie hodnotenia ratingov očakáva ministerstvo financií od ratingových agentúr Fitch a Moody’s v prvej polovici decembra.