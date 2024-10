Slovensko si v októbrovej aukcii požičalo 446 miliónov eur, informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

Aktualizované Foto: pixabay.com/cosmix

Slovensko si v októbrovej aukcii štátnych dlhopisov požičalo 446 miliónov eur. Predalo pritom štyri druhy štátnych dlhopisov s termínom splatnosti od roku 2028 do roku 2036. Priemerný ročný výnos v akceptovaných ponukách sa pohyboval od 2,4784 % do 3,5096 %. V pondelok o tom informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

Najvyššiu sumu, 153 miliónov eur, získal štát z predaja dlhopisov so splatnosťou v roku 2035. Dopyt investorov v tomto prípade dosiahol 469 miliónov eur. Priemerný akceptovaný výnos z týchto dlhopisov dosiahol 3,4064 % ročne. Ďalších 125 miliónov eur, pri dopyte 852 miliónov eur, vyniesla aukcia dlhopisov s najdlhším termínom splatnosti v roku 2036. V tomto prípade bol priemerný akceptovaný ročný výnos najvyšší, a to na úrovni 3,5096 %.

Dlhopisy so splatnosťou v roku 2034 priniesli do štátnej pokladnice 85 miliónov eur pri dopyte 541 miliónov eur a priemernom výnose 3,2850 % ročne. Najmenej štát získal z dlhopisov s najkratšou splatnosťou v roku 2028. Tých sa predalo 83 miliónov eur pri dopyte investorov 213 miliónov eur. Ich priemerný akceptovaný výnos bol najnižší a predstavoval 2,4784 % ročne. Pri predchádzajúcej aukcii v septembri si Slovensko požičalo 512 miliónov eur, keď predalo štyri druhy štátnych dlhopisov s termínom splatnosti od roku 2026 do roku 2035. Priemerný akceptovaný ročný výnos sa vtedy pohyboval od 2,6236 % do 3,3857 %.