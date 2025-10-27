Slovensko si rating A+ udržalo, no S&P varuje pred rizikom zníženia v najbližších rokoch

Ratingová agentúra Standard & Poor’s (S&P) nateraz potvrdila Slovensku rating A+ s negatívnym výhľadom. Negatívny výhľad odráža riziká spojené s geopolitickým napätím a rastúcim protekcionizmom, ktoré môžu brzdiť ekonomický rast a komplikovať konsolidáciu verejných financií. Hoci nateraz rating ostáva bez zmeny, tieto riziká pretrvávajú a Slovensko ešte nemá úplne vyhraté. Uviedol to Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.
Spresnil, že S&P naďalej hodnotí Slovensko o dva stupne lepšie než ostatné dve veľké ratingové agentúry. K zmene výhľadu zo stabilného na negatívny došlo ešte v apríli tohto roka. Kľúčovým dôvodom z pohľadu agentúry bolo napätie v zahraničnom obchode z dôvodu amerických ciel, čo môže negatívne ovplyvniť rast slovenskej ekonomiky a následne pribrzdiť konsolidačné úsilie vlády a držať verejný dlh voči hrubému domácemu produktu (HDP) na rastúcej trajektórii. „Práve tento efekt je hlavným rizikom, na ktorý agentúra upozornila v jarnom hodnotení a ktorý môže priniesť zníženie ratingu v najbližších 12 – 24 mesiacoch,“ vysvetlil.
„Ak sa teda zameriame na verejný dlh voči HDP, je ovplyvnený vývojom dvoch indikátorov, a to deficitu, ktorý sa následne prenáša do verejného dlhu, a nominálneho HDP. Dôležité preto je, ako sa bude ďalej vyvíjať snaha vlády o konsolidáciu vo verejných financiách a zároveň, ako sa bude dariť slovenskej ekonomike, a teda rastu HDP, ale aj vývoju verejných príjmov. Medzi ďalšie významné faktory patrí aj efektívnosť inštitúcií a vlády, čo má vplyv napríklad na čerpanie eurofondov,“ poznamenal.
Upozornil, že aj posledná aukcia štátnych dlhopisov ukázala, že záujem investorov o slovenské cenné papiere pretrváva. Riziková prirážka na desaťročné štátne dlhopisy voči tým nemeckým sa za posledný rok znížila o približne 40 bázických bodov a aktuálne sa pohybuje na úrovni asi 80 bodov. Ovplyvnená je najmä geopolitickou situáciou a rastúcim protekcionizmom, ktorý negatívne vplýva na európske ekonomiky, vrátane tej slovenskej.
„Vzhľadom na aktuálnu úroveň deficitu bude musieť konsolidácia pokračovať. Ratingová agentúra oceňuje (nateraz len deklarovanú) snahu vlády pokračovať v ‚upratovaní‘ vo verejných financiách cez zlepšenie výberu existujúcich daní či na strane výdavkov, keďže opatrenia na príjmovej strane sú podľa nášho názoru do značnej miery vyčerpané. Zároveň s tým je však potrebné, aby vláda predstavila aj prorastové opatrenia, ktorými podporí podnikateľské prostredie, investičnú aktivitu, výskum či inovácie,“ dodal analytik Slovenskej sporiteľne.