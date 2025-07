Slovensko sa zaseklo na polceste k Nemecku: Náš región valcuje nový ekonomický tiger!

Foto: TASR

ČR zostáva podľa HDP na obyvateľa najvýkonnejšou krajinou takzvanej visegrádskej štvorky (V4), jej náskok sa však zmenšuje. Potenciál ekonomiky rastie pomaly a s ním aj životná úroveň. Vplyv na to má drahé bývanie aj energia a slabá investičná aktivita. Vyplýva to z analýzy, ktorú dnes predstavila novinárom skupina Creditas.

Za posledné dve dekády sa zo sledovaných krajín regiónu najrýchlejšie približovalo priemeru EÚ a nemeckej úrovni Poľsko. Rýchly hospodársky rast ťahá mzdy nahor, zlepšuje sa kúpna sila a Poliaci dnes v príjmoch už predbiehajú Čechov, ukázali výstupy analýzy.

„Kým Poliaci sa za 20 rokov posunuli k priemeru EÚ o 27 percentuálnych bodov, Česi o desatinu. Je to menej aj v porovnaní so Slovákmi so 17 bodmi a Maďarmi s 15 bodmi. Efekt rýchlejšieho rastu ekonomiky je vidieť aj vo vývoji miezd. Kým česká priemerná mzda zostáva pod polovicou nemeckej, poľská už dosiahla 52 percent. Vzhľadom na vyššiu dostupnosť bývania a nižšie ceny tovarov, predovšetkým potravín, sa dá povedať, že v Poľsku sa teraz žije výhodnejšie ako v ČR,“ uviedol hlavný ekonóm Banky Creditas Petr Dufek.

ČR podľa Dufka zaostáva v približovaní EÚ v dôsledku vyčerpania východiskových výhod. „Česko zatiaľ nedokázalo plne využiť svoj vlastný potenciál ani zdroje z EÚ na ďalší rozvoj,“ poznamenal.

Ukazuje sa podľa neho to, že iba HDP na obyvateľa nemusí byť práve najvernejším ukazovateľom životnej úrovne. „Zjednodušene sa dá povedať, že Poľsko sa stalo hospodárskym lídrom regiónu. Česko zostáva najvyspelejšie, ale stráca tempo, Slovensko stagnuje a Maďarsko zaostáva,“ upozornil Dufek. Slovensko ako jediné z postsocialistických krajín stredu Európy vsadilo na euro, ktoré mu malo pomôcť rýchlejšie doháňať Nemecko. Efekt eura sa podľa neho ukázal ako krátkodobý a čoskoro vyprchal.

Hoci v Česku rástli ceny potravín pomalšie ako inde, zostáva jednou z najdrahších krajín regiónu. Naopak, Poľsko a Slovensko si drží pozíciu najlacnejšieho trhu s potravinami, vyplýva z analýzy. Regionálne rozdiely v cenách sa napriek konvergencii stále výrazne líšia.

ČR má aktuálne takmer najnižšie ceny benzínu v regióne, ale v pomere ku kúpnej sile sú stále vysoké, dvakrát vyššie ako v Nemecku. Stabilné daňové zaťaženie a silná mena pomáhajú držať ceny nadol, uviedli autori. Nová európska regulácia EÚ ETS II môže podľa nich situáciu zásadne zmeniť.

Dufek pripomenul, že Nemecko dlhý čas bolo vzorom, ku ktorému sa všetci chceli priblížiť. Posledné desaťročia ukazujú, že jeho „hospodársky zázrak“ uviazol na mŕtvom bode a náskok Nemecka sa začal znižovať. Ale ani to nedokázali všetky krajiny v regióne využiť rovnomerne.

„Najviac sa vďaka svojej hospodárskej politike darilo približovať Poľsku, najmenej naopak Česku, aj keď priaznivejšie štartovné podmienky po roku 1989 hrali práve v jeho prospech. Tento náskok bol ale premrhaný. Ak krajina nenájde rastový impulz a nezačne cielene riešiť drahé bývanie a energie, Poľsko časom predbehne Česko nielen v príjmoch, ale aj v kvalite života,“ uzavrel Dufek.

Skupina Creditas sa zameriava predovšetkým na dlhodobé investície v konzervatívnych odvetviach. Hlavnými piliermi jej podnikania sú finančné služby, energetika a nehnuteľnosti. Zakladateľom a akcionárom je Pavol Hubáček s rodinou.