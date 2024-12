Slovensko dostalo vysvedčenie od ďalšej ratingovej agentúry: Presvedčil ju konsolidačný balíček?

Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Foto: TASR

Po tom, ako nám koncom októbra jedna z najrenomovanejších ratingových agentúr Standard & Poor’s potvrdila rating A+ so stabilným výhľadom, dostala dnes Slovenská republika hodnotenie od ďalšej významnej agentúry Fitch Ratings. Aj v tomto prípade agentúra zachovala nezmenený rating A- so stabilným výhľadom.

„Rating Slovenska je podporovaný členstvom v EÚ a eurozóne, čo tvorí základ pre relatívne stabilný a dôveryhodný makroekonomický rámec a konštantný prílev európskeho kapitálu, rovnako ako aj pre konkurencieschopnosť exportného sektora a stabilné priame zahraničné investície,“ uvádza agentúra Fitch vo svojej správe.

Ako v piatok večer informovalo Ministerstvo financií SR, analytici agentúry Fitch očakávajú rast nášho HDP na úrovni 2,0 percenta v roku 2024 a to najmä v dôsledku spotreby domácností. V roku 2025 by mal rast stúpnuť na 2,2 percenta a v roku 2026 na 2,3 percenta. Tieto čísla by malo zabezpečiť najmä zvýšené čerpanie zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR a ďalší rast spotreby.

Rezort financií zároveň dodáva, že agentúra si všíma aj kroky vlády na ozdravenie verejných financií a rovnako aj to, že vláda sa rozhodla pre ambicióznejší 4-ročný plán konsolidácie. Ten by mal podľa vlády stabilizovať pomer dlhu k HDP na úrovni 60,5 percenta do roku 2027 a v nasledujúcich rokoch zabezpečiť jeho pokles. Prognóza Fitch predpokladá zníženie deficitu na 4,2 percenta do roku 2026 a na 3,0 percenta do roku 2028.

„Som rád, že od nástupu našej vlády sa nám darí udržať ratingy od najrenomovanejších svetových agentúr a to aj napriek tomu, že sme koncom roka 2023 od bývalých vlád prebrali verejné financie v najhoršom stave z celej Európskej únie. Každé potvrdenie ratingu v takejto atmosfére a v situácii preto považujem za úspech,“ povedal minister financií Ladislav Kamenický.

Slovensko tak ešte po aktuálnom prehodnotení ratingu od agentúry Fitch čaká na verdikt agentúry Moody’s. Tá zostáva posledná z veľkej trojky, ktorá ešte svoje hodnotenie nezverejnila. Dočkať by sme sa ho mohli ešte tento mesiac.