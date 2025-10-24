Agentúra Standard & Poor’s ako prvá z trojice hlavných ratingových agentúr zverejnila hodnotenie Slovenska po schválení štátneho rozpočtu na budúci rok. Rating krajiny zostáva na úrovni A+, no s negatívnym výhľadom, čo znamená varovanie pred možným zhoršením.
Slovensko dostalo najnovšie vysvedčenie od jednej z troch renomovaných ratingových agentúr. Ide o prvé hodnotenie po zverejnení najnovšieho konsolidačného balíčka a schválení rozpočtu na budúci rok. Agentúra Standard & Poor’s (S&P) pritom svoj doterajší rating drží. Hoci riziká rastú, dlh Slovenska sa napriek silným otrasom z predchádzajúcich rokov drží stále relatívne nízko, tvrdí.
„Napriek tomu, že nepriaznivý ekonomický vývoj v Európe a globálne riziká v súvislosti s obchodnými vojnami a clami zo strany USA robia problémy viacerým krajinám, Slovensku sa darí držať si rating na nezmenenej úrovni A+ s negatívnym výhľadom, čo je o dva stupne lepšie hodnotenie ako od agentúr Fitch a Moody’s,“ uvádza na margo zverejnenej aktualizácie ratingu od S&P ministerstvo financií.
Negatívny výhľad S&P pridelila Slovensku len v apríli tohto roka, keď ho zhoršila z predchádzajúceho stabilného výhľadu. Slovensko pritom nikdy výrazne lepšie vysvedčenie od S&P nedostalo. Vôbec najlepší rating sme od agentúry dostali ešte v roku 2011, kedy to bolo rovnako A+, ale s pozitívnym výhľadom. Toto hodnotenie sme si však neudržali ani pol roka.
Ratingová agentúra sa pritom s ministerstvom zhoduje v prognóze tohtoročného hospodárskeho rastu na úrovni 0,8 percenta. Pomalší hospodársky rast je podľa nej spôsobený najmä globálnymi externými faktormi v dôsledku obchodného napätia, ktoré však do istej miery vyvážia investície z EÚ.
V ďalších dvoch rokoch agentúra predpovedá Slovensku priemerný rast na úrovni 1,6 percenta. Ekonomika má ťažiť najmä z oživenia exportu a zvýšenia automobilovej produkcie. Napomôže tomu najmä spustenie výroby závodu Volvo na východnom Slovensku očakávané v roku 2027.
S&P podľa ministerstva financií očakáva tento rok pokles deficitu verejných financií Slovenska na úroveň 5 % HDP s následným poklesom v ďalších rokoch. „V globálnom kontexte zostane verejný dlh Slovenska – po odpočítaní likvidných aktív – pravdepodobne do konca roka 2028 relatívne nízky, na úrovni 58 % HDP. Hoci riziká opäť vzrástli, domnievame sa, že slovenská ekonomika počas predchádzajúcich rokov prekonala viacero otrasov, pričom stále vykazuje miernu externú zadlženosť a nízke náklady na financovanie vládnych výdavkov,“ cituje rezort financií z hodnotenia agentúry.
Kamenický: Je to dôvera v kroky vlády
Potvrdenie ratingu pritom podľa ministra financií Ladislava Kamenického dokazuje dôveru v to, ako vláda ozdravuje verejné financie napriek ekonomickému protivetru z najvyspelejších krajín Európy, ako je Francúzsko či Nemecko. „Slovenská vláda sa k verejným financiám správa zodpovedne a potvrdenie ratingu nám pomáha ušetriť milióny eur, ktoré tak vieme použiť napríklad v sociálnej oblasti alebo v zdravotníctve,“ zhodnotil Kamenický.
Úroveň ratingu krajiny je pritom kľúčová pri rozhodovaní investorov o nakupovaní ich dlhopisov, čo je základný spôsob financovania ich rozvoja a fungovania. Čím lepší rating krajina má, tým nižšiu rizikovú prirážku sú investori ochotní pri nákupe štátnych dlhopisov akceptovať kvôli nižšiemu riziku nesplatenia dlhu.
Pre porovnanie, aktuálny rating Nemecka je na úrovni AAA so stabilným výhľadom, čo je vôbec najväčšie možné ratingové hodnotenie od S&P. Oproti Slovensku je tak rating Nemecka lepší o štyri stupne, pričom treba doplniť, že slovenský rating má stále negatívny výhľad. Susedné Česko si drží rating AA so stabilným výhľadom, o dva stupne lepší, ako rating Slovenska.