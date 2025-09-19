Slovensko chce byť lídrom v sociálnej ekonomike: Nové riešenia pre podniky a zamestnancov

Slovensko má ambíciu stať sa lídrom v rozvoji sociálnej ekonomiky. Po rokovaní prvého Európskeho samitu sociálnej ekonomiky v španielskej Murcii to uviedla Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES).
Cieľom stretnutia, na ktoré prišli zástupcovia z 27 krajín vrátane Maroka, Jordánska či Libanonu, bolo podľa predsedu Social Economy Europe Juana Antonia Pedreňo Frutosa zjednotiť všetky sily sociálnej ekonomiky, aby Európska komisia uznala príspevok štyroch miliónov sociálnych podnikov a dvanástich miliónov pracovníkov, prispievajúcich k bohatstvu Európy a kvalite života ľudí.
Europoslanec Branislav Ondruš (Hlas-SD) upozornil, že akčný plán sociálnej ekonomiky má pre Slovensko zásadný význam. „Samotná existencia tohto plánu bola pre Slovensko veľkým prínosom. Pri príprave programu Slovensko 2021 – 2027 sme mohli argumentovať, že európske peniaze musia smerovať aj na podporu sociálnej ekonomiky. Ukázali sme, že ide o oficiálny európsky prístup, nielen o iniciatívu malej skupiny organizácií,“ uviedol Ondruš.
Predsedníčka ASES Alena Gunárová ocenila prínos účasti Slovenska na samite. Skúsenosti zo Španielska by chcela preniesť aj na domácu pôdu. „Chceme priniesť našim sociálnym podnikom nové riešenia, pomôcť v tom, čo skutočne potrebujú, a posunúť Slovensko,“ dodala.