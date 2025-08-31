Slovensko čelí nebezpečnému ekonomickému koktailu: Čaká nás pomalý rast a vysoké ceny!

Slovenská ekonomika prechádza náročným obdobím. Kombinácia pomalého rastu, vyšších cien a neistoty na zahraničných trhoch brzdí domácu spotrebu aj priemysel. Analytici varujú, že výraznejšie oživenie sa v najbližších rokoch neočakáva a tempo rastu zostane len mierne, zatiaľ čo konsolidačné opatrenia vlády budú ekonomiku ďalej spomaľovať. Zisťovali sme aj to, či Slovensku hrozí obávaná stagflácia.
Ekonomický rast Slovenska v tomto roku príliš neoslní. Podľa niektorých odhadov analytikov sa ledva dostane k jednému percentu. Ekonomika tak podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka zostane naďalej slabá.
„Inflácia sa bude tento rok držať okolo 4 %, v budúcom roku by mohla klesnúť bližšie k 3 %, avšak veľa bude závisieť od podoby nového konsolidačného balíčka. Ten síce pomôže stabilizovať verejné financie, ale zároveň bude brzdiť domáci dopyt, takže reálne zlepšenie životnej úrovne domácností zostane obmedzené,“ dodáva Boháček pre web oPeniazoch.sk.
Odhad rastu slovenského hrubého domáceho produktu pre tento rok smerom nadol skresala aj Slovenská sporiteľňa. Ako upozorňuje jej analytik Matej Horňák, v prvej polovici tohto roka skončil medziročný rast ekonomiky iba na úrovni 0,7 % medziročne, pričom výrazné spomalenie vidíme aj v citeľne nižších medzikvartálnych mierach rastu. Pôvodný odhad celoročného rastu ekonomiky na úrovni 1,3 % tak banka znížila smerom nadol na 0,7 % medziročne.
Aj analytik našej najväčšej banky pritom upozorňuje, že tlmiaci dopad na ekonomiku bude mať aj pripravovaný balíček konsolidačných opatrení.
Kombinácia pomalého ekonomického rastu a vyššej inflácie podľa analytika XTB Mateja Bajzíka ukazuje, že Slovensko balansuje na hrane medzi pomalým rastom a pretrvávajúcimi cenovými tlakmi, najmä v sektoroch ako bývanie či služby. „Zvlášť znepokojujúce je, že časť inflácie na Slovensku pochádza zo strany ponuky ako sú nové dane vo forme transakčnej dane či dane z cukru, na ktoré je tradičná menová politika menej účinná,“ upozorňuje Bajzík.
Aktuálne konsolidácia verejných financií, aj keď je podľa jeho slov potrebné podotknúť, že je potrebná z dlhodobého hľadiska, je zatiaľ realizovaná formou, ktorá výrazne zaťažuje podniky aj domácnosti či už ide o nepriamu daň z cukru, zvýšenú DPH alebo transakčnú daň. Bez kompenzačných opatrení na strane výdavkov alebo podpory investícií hrozí, že tieto kroky budú ďalej brzdiť ekonomický rast a prosperitu najmä menších podnikateľov.
