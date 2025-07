Slovensko čaká nový plán na 15 rokov: Vláda schválila prípravu vízie a stratégie do roku 2040

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR

Slovensko by malo mať dokument, ktorý určí smerovanie krajiny na ďalších 15 rokov. Vyplýva to zo zámeru vypracovať Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2040 – Slovensko 2040, ktorý v piatok schválila vláda. Premiér Robert Fico (Smer-SD) by podľa tohto materiálu mal do konca septembra predložiť na rokovanie vlády návrh východísk a postupu vypracovania dokumentu. Kedy by mohla byť vízia dokončená zatiaľ nie je jasné.

„Obdobie globálnej politickej a ekonomickej nestability a zásadných zmien v svetovom poriadku ako aj v spoločnosti kladú podstatne väčší dôraz na potrebu strategického plánu, ako sa má Slovensko dlhodobo rozvíjať,“ uvádza sa v predloženom materiáli. Vláda SR svojou iniciatívou vypracovať SK-2040 zároveň reaguje na viacero správ a analýz, ktoré vyzdvihujú potrebu vytvorenia celospoločensky akceptovanej vízie a posilnenia strategického plánovania a riadenia na národnej úrovni.

Obdobné procesy tvorby vízie a strešného strategického dokumentu boli iniciované aj v minulosti, neboli však v dostatočnej miere premietnuté do praxe. Za ostatných 25 rokov vznikli na Slovensku štyri dokumenty, ktoré sa snažili zadefinovať dlhodobé smerovanie krajiny v strategickej a investičnej oblasti. Východiská a konkrétny postup vypracovania dokumentu určí osobitný materiál, ktorý bude predložený na rokovanie vlády SR do 30. septembra 2025. Cieľom materiálu bude určiť taký postup vypracovania SK-2040, ktorý zabezpečí jeho uskutočniteľnosť v praxi.

Podľa prijatého uznesenia by mali minister školstva, podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku a splnomocnenec vlády SR pre sociálny dialóg vytvoriť funkčnú platformu na zapojenie akademickej obce, výskumných kapacít a ďalších inštitúcií do vypracovania vízie a stratégie. Podpredseda vlády pre Plán obnovy by mal zároveň preveriť možnosti zapojenia renomovaných medzinárodných organizácií vrátane Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) do vypracovania tohto materiálu.