Slovensko by mohlo pristúpiť k odvetným opatreniam voči Ukrajine, uviedol prezident

Peter Pellegrini. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Slovensko by mohlo pristúpiť k prijatiu odvetných opatrení voči Ukrajine za jej nedávne rozhodnutie o prerušení dodávok ropy spoločnosti Lukoil na naše územie. Na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) to v stredu uviedol prezident Peter Pellegrini. Zastavenie dodávok ropy na Slovensko a do Maďarska podľa politikov narúša dobré susedské vzťahy medzi krajinami.

„Pevne verím, že sa to zo strany Ukrajiny podarí čo najskôr dať do poriadku, pretože Slovensko ako suverénna krajina nakoniec bude musieť pristúpiť aj k nejakým odvetným opatreniam, a to by nebolo na prospech ani Ukrajiny a nie jej občanov, ani nikoho z nás v tomto regióne,“ vyjadril sa prezident.

Slovensko je podľa neho jedným z kľúčových dodávateľov elektrickej energie na Ukrajinu a v poskytovaní dodávok sa vždy zachovalo ako zodpovedný partner. Upozornil taktiež na humanitárnu pomoc, ktorú Slovensko poskytlo v nadväznosti na vojnu vyvolanou ruskou agresiou. V danej súvislosti spomenul aj darovanie kľúčových systémov slovenskej obrany smerom na Ukrajinu.

„Slovenská republika sa v kľúčových situáciách zachovala ako zodpovedný sused a dobrý partner vo vzťahu k Ukrajine. Boli sme schopní na naše vlastné náklady po prvýkrát v histórii pretransformovať náš plynovod tak, aby bol schopný fungovať v reverznom toku a zásobovali sme Ukrajinu v časoch, kedy nemala dostatok plynu,“ pripomenul Pellegrini.

Od ruskej spoločnosti Lukoil prestali Slovensko a Maďarsko dostávať ropu po tom, čo Ukrajina minulý mesiac zakázala tranzit ropy od tejto spoločnosti cez svoje územie. Túto ropu na Slovensku odoberala bratislavská rafinéria Slovnaft.