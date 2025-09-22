Slovensko vstupuje do obdobia výraznej demografickej zmeny, ktorá zásadne ovplyvní trh práce aj celé hospodárstvo. Populácia starne, ľudí v produktívnom veku ubudne a podiel seniorov naopak porastie. Tento trend prináša množstvo výziev, no zároveň otvára aj nové príležitosti – od podpory vyššej participácie starších ľudí na trhu práce až po prispôsobenie zdravotnej starostlivosti a vzdelávania.
Slovensko čelí zásadnej demografickej zmene, ktorá bude ovplyvňovať dostupnosť pracovnej sily a tým aj fungovanie hospodárstva. Ako ďalej upozorňuje analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák, počet ľudí v produktívnom veku výrazne klesne a podiel seniorov na celkovej populácii vzrastie do roku 2050 až o 10 percentuálnych bodov.
Zatiaľ čo dnes na jedného človeka nad 65 rokov pripadajú štyria ľudia v produktívnom veku, v roku 2050 to budú iba dvaja. „Zvýšenie miery participácie starších ľudí na trhu práce môže však priniesť významné ekonomické benefity a zvýšiť priemerný ročný rast HDP na obyvateľa až o pol percenta, zatiaľ čo preukázateľne pomôže firmám aj jednotlivcom. Na to však potrebujeme štátne politiky, ktoré k tomuto dopomôžu: kvalitnejšia zdravotná starostlivosť, rozvoj flexibilných foriem práce či efektívne vzdelávanie,“ upozorňuje Horňák.
Trh práce už jasne vstupuje od novej éry, v ktorej bude demografia zohrávať kľúčovú rolu, keďže počet ľudí v produktívnom veku (štandarde určovaným od 15 do 64 rokov) sa začne postupne znižovať. Dôvodom je podľa analytika kombinácia predovšetkým dvoch faktorov: nižšia pôrodnosť, rastúca dĺžka dožitia a migrácia do/zo zahraničia. Zatiaľ čo dnes je na Slovensku pomer obyvateľstva 65+ voči tejto produktívnej skupine asi 28 %, tento podiel sa má do roku 2050 takmer zdvojnásobiť na 50 %.
„Inými slovami to znamená, že zatiaľ čo dnes na jedného dôchodcu pripadajú štyria ľudia v produktívnom veku, o zhruba 25 rokov to budú iba dvaja. Z celkovej populácie sa podiel ľudí nad 65 rokov zvýši z dnešných asi 18 % na približne 28 %,“ dodáva Matej Horňák.
Mali by seniori pracovať dlhšie?
Participácia na trhu práce však klesá už medzi ľuďmi od 55 rokov, teda už niekoľko rokov pred dovŕšením dôchodkového veku. Miera participácie tu je na úrovni 66 % (o niečo vyššie než je priemer EÚ), oproti celkovej populácii (15-64 rokov) je to však menej až o šesť percentuálnych bodov. Postupne podľa analytika pozorujeme nárast miery participácie v tejto vekovej skupine, ale dokonca aj v tej vyššie. U ľudí nad 64 rokov je to dnes asi 6 %, zatiaľ čo pred troma rokmi to boli asi štyri percentá.
Rozhodujúca bude kvalita zdravotnej starostlivosti
Vyššia aktivita na trhu práce u starších zamestnancov je však spojená aj so zdravím. Hoci projekcie predpokladajú nárast očakávanej dĺžky dožitia do roku 2050 o približne 5-6 rokov, dôležitým indikátorom pre budúcnosť na trhu práce je, koľko rokov Slováci prežijú v zdraví. Priemerný Európan sa dnes podľa Horňáka v zdraví dožije asi 63 rokov, na Slovensku je to až o 6 rokov menej. „Ak chceme zvýšiť participáciu na trhu práce vo vyššom veku, je nevyhnutné zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti a podporovať prevenciu,“ dodáva analytik Slovenskej sporiteľne.
Tento prístup má však aj makroekonomické benefity. Výpočet OECD ukazuje, že ak by Slovensko zvýšilo zamestnanosť zamestnancov nad 54 rokov na úroveň najlepších krajín OECD, prinieslo by to vyšší rast HDP na obyvateľa v priemere až o pol percenta ročne. Spomedzi všetkých sledovaných krajín EÚ je to tretí najväčší potenciál po Luxembursku a Španielsku.
Ako dodáva Matej Horňák, starnutie populácie prináša mnohé výzvy, ale aj príležitosti. Správa Svetového ekonomického fóra hovorí, že viac starších ľudí prinesie globálne viac než desať miliónov nových pracovných miest, najmä v dôsledku potreby sociálnej starostlivosti, zmeny spotrebiteľského správania či všeobecne nových potrieb vyplývajúcich z tohto fenoménu.
„Predpokladá sa, že pokles počtu ľudí v produktívnom veku v dôsledku starnutia bude do istej miery kompenzovaný napríklad aj nástupom technológií (robotizácia, umelá inteligencia). Ktorý z týchto faktorov preváži je však dnes s istotou ťažké povedať,“ dodáva analytik. Pre väčšie zapojenie staršej generácie na trhu práce je však podľa jeho slov potrebné okrem spomenutého zlepšenia zdravotnej starostlivosti priniesť aj flexibilné formy práce a rekvalifikáciu zacielené na ľudí nad 55 rokov, účinné formy motivácie pre neskorší odchod z trhu práce či boj s vekovou diskrimináciou. „Ako ukazujú dáta, benefity – pre firmy, jednotlivca, ale aj tie makroekonomické – môžu byť markantné,“ uzatvára Matej Horňák.