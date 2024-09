Slovensko a Chorvátsko majú dobré vzťahy, chceme ich rozvíjať v každej oblasti, tvrdí minister Blanár

Podpredseda parlamentu Juraj Blanár zo Smeru-SD. Foto: TASR

Slovensko a Chorvátsko majú veľmi dobré a rozvinuté bilaterálne vzťahy, ktoré chceme rozvíjať v každej oblasti. Vyhlásil to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Chorvátskej republiky Gordanom Grlićom Radmanom, ktorého v piatok prijal na oficiálnej návšteve.

Hlavnými témami spoločného rokovania bolo zhodnotenie a rozvoj bilaterálnych vzťahov, ako aj aktuálne otázky k hospodárskej spolupráci s dôrazom na energetiku a energetickú bezpečnosť. Venovali sa aj medzinárodnej a európskej agende vrátane migrácie či regiónu západného Balkánu.

„Chorvátsko a Slovensko majú na mnohé veci veľmi podobný názor, zdieľame rovnaké hodnoty, ale predovšetkým máme dobré bilaterálne vzťahy, ktoré chceme rozvíjať v každej oblasti, či už je to ekonomickej, či už je to v rámci spolupráce v rámci Európskej únie, ale aj z hľadiska investícií, pretože aj slovenskí investori objavujú Chorvátsko. Rovnako by sme boli radi, keď to bude aj z chorvátskej strany,“ povedal Blanár.

Potenciál posilnenia spolupráce vidia obaja ministri aj v oblasti energetiky. Grlić Radman v tejto súvislosti potvrdil, že Chorvátsko má dostatočnú kapacitu dodávok ropy pre Maďarsko, Slovensko aj krajiny západného Balkánu. „Ropovod Janaf je, čo sa operatívy týka, pripravený plne zásobovať Slovenskú aj Maďarskú republiku aj krajiny západného Balkánu. Jeho ročná kapacita je viac ako 16 miliónov ton surovej ropy,“ priblížil s tým, že kapacitu potvrdili aj nedávne testy.Blanár sa za to chorvátskej strane poďakoval. Informácie vníma pozitívne a berie ich na vedomie. Podotkol, že teraz musia prebehnúť rokovania na úrovni rafinérií, ktoré musia uzavrieť kontrakty. „Kým nebudú uzavreté zmluvy, nie je dohoda,“ poznamenal.