Slovenskí europoslanci sa vyjadrili: EÚ musí byť jednotná voči praktikám USA a musí konať

Foto: pixabay.com/NakNakNak

Európska komisia (EK) v piatok obchodnú politiku prezidenta USA Donalda Trumpa so zavádzaním ciel označila za krok nesprávnym smerom. V snahe hľadať odpovede na kroky USA prebehlo aj online stretnutie ministrov obchodu Európskej únie (EÚ). Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP) z výboru pre medzinárodný obchod v reakcii na tieto kroky uviedli, že Únia musí byť jednotná a musí konať.

EÚ prisľúbila ráznu odvetu na americké clá. Poľské predsedníctvo v Rade EÚ v stredu (12. 2.) zorganizovalo videokonferenciu ministrov obchodu eurobloku, aby prediskutovali postoj USA. Poľský minister rozvoja a technológie Krzysztof Paszyk po rokovaní vyhlásil, že členské štáty sú zjednotené a odhodlané chrániť európsky oceliarsky a hliníkový sektor pred možnou destabilizáciou trhu. Podľa Ľubice Karvašovej (RE/PS) rokovanie ministrov obchodu potvrdilo to, čo európski zákonodarcovia zdôraznili počas tohtotýždňovej debaty v pléne EP a to, že je kľúčové dosiahnuť jednotný postoj EÚ v reakcii na Trumpom avizované clá.

„Platí to najmä pre Slovensko, ktoré je osobitne zraniteľné. Automobilový aj oceliarsky priemysel by mohli byť zasiahnuté, pričom ide o dôležitých zamestnávateľov v našich regiónoch. Je v našom záujme zabrániť obchodnej vojne s USA, lebo takáto vojna má len porazených, nie víťazov,“ upozornila poslankyňa. Dodala, že cenu za transatlantickú obchodnú vojnu by zaplatili občania, pretože clá sú iba ďalšie dane.

Európska komisia podnikla prvé oficiálne kontakty

„Je dobré, že keď nie Trump, aspoň EÚ si to uvedomuje. Preto je dôležité, že Európska komisia podnikla prvé oficiálne kontakty s novou americkou administratívou – je to podaná ruka,“ vysvetlila. Priestor vidí najmä na rozšírenie spolupráce v oblasti energetickej bezpečnosti, obrany aj postupu voči Číne. Ak by zo strany USA nebol záujem, tak EÚ musí podľa nej reagovať rázne a prijať viaceré opatrenia – od ciel voči americkým výrobkom až po zásahy do amerických technologických a finančných spoločností, napríklad streamovacie služby a iné digitálne platformy, čo by bolo pre USA zvlášť bolestivé.

„Potrebujeme zaviesť aj ochranné nástroje pre zasiahnutý priemysel v EÚ a zároveň využiť príležitosť pritiahnuť na európsky trh firmy a investorov do čistých technológií, napríklad tepelných čerpadiel, ktorí sa už necítia v USA vítaní,“ odkázala na odvetvie priemyslu, ktorý má podľa odhadov narásť až trojnásobne v najbližších desiatich rokoch. Branislav Ondruš (nezaradený/Hlas-SD) zdôraznil, že rozhodnutie americkej administratívy uvaliť 25-percentné clá na európsku oceľ a hliník predstavuje vážnu hrozbu pre priemyselnú stabilitu EÚ a tisíce pracovných miest v hutníckom priemysle.

„Keďže tento jednostranný krok podkopáva zásady férového medzinárodného obchodu, EÚ musí reagovať jednotne a rozhodne – nemôžeme dovoliť, aby naši pracujúci a priemyselné regióny doplácali na politiku, ktorá slúži len úzkej elite a neférovo narúša hospodársku súťaž,“ vysvetlil. Dodal, že poslanci Európskeho parlamentu budú žiadať silnú a koordinovanú odpoveď Európskej komisie, ktorá musí ochrániť európske podniky a zamestnancov pred destabilizáciou trhu a očakáva tiež kombináciu aktívneho vyjednávania s americkou stranou a prijatia odvetných colných opatrení voči vybraným americkým tovarom či službám.