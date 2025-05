Slovenskí europoslanci podporujú colné rokovania s USA: No sú aj za odvetné clá

Foto: TASR

Poslanci Európskeho parlamentu (EP), ktorí v utorok (6. 5.) diskutovali s predstaviteľmi Európskej komisie a Rady EÚ o potrebe jednotnej reakcie EÚ na nové americké clá, sa vo štvrtok (8. 5.) dočkali správy eurokomisie o možných colných protiopatreniach zo strany EÚ v hodnote 95 miliárd eur. TASR k tejto téme oslovila slovenských europoslancov z viacerých politických strán a frakcií v EP, reagovali iba niektorí z nich.

Rozprava v EP v Štrasburgu sa týkala potreby zareagovať na rozhodnutie administratívy USA zvýšiť existujúce clá a zaviesť nové aj voči krajinám EÚ. Europoslanci sa počas rozpravy zaoberali aj možnosťou protiopatrení, ktoré už v apríli prijala EÚ a ktoré boli neskôr pozastavené na dobu 90 dní v snahe dosiahnuť dohodu o obchodných podmienkach s USA.

Kvestorka EP Miriam Lexmann (EPP, KDH) z Výboru EP pre medzinárodný obchod (INTA) zdôraznila, že s USA je potrebné predovšetkým hľadať dialóg a hľadať priestor tam, kde obe strany môžu spolu reagovať na geopolitické, ekonomické a bezpečnostné hrozby.

Musia brániť záujmy občanov EÚ

„Samozrejme, zároveň musíme brániť záujmy občanov EÚ. Na druhej strane sa však musíme pozrieť aj do vlastných radov a hľadať riešenia na naše vlastné prekážky obchodu, prehĺbiť jednotný trh, zefektívniť naše clo a zastaviť nadmernú reguláciu, ktorá likviduje náš priemysel. Verím, že nakoniec nájdeme s USA spoločnú reč,“ uviedla poslankyňa.

Zároveň dodala, že čo sa týka obchodných dohôd EÚ s inými krajinami, Európania sa musia s cieľom diverzifikácie orientovať na svojich najbližších demokratických spojencov a posilňovanie vzťahov s nimi. „Rozhodne však varujem pred akýmikoľvek ústupkami voči čínskej komunistickej strane. Posilňovanie vzťahu s touto totalitnou krajinou v konečnom dôsledku podkope našu konkurencieschopnosť, ekonomiku a bezpečnosť,“ varovala Lexmann.

Ľubica Karvašová (RE, PS), ktorá je náhradníčkou vo výbore INTA, v pléne EP pripomenula, že Trumpove clá znamenajú pre Američanov aj drahšie a menej dostupné hračky na Vianoce. „Nepovedali to ekonómovia ani analytici – povedal to samotný Donald Trump,“ upozornila. Podľa jej slov aj slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) patrí k tým politikom, ktorí podporujú Trumpa. Avšak práve slovenské firmy, automobilky, oceliarne, ich zamestnanci a rôzni subdodávatelia môžu na nové americké clá najviac doplatiť.

„Vláda sa má za naše firmy biť, aj za našich občanov a to spolu s Úniou, nestačí zamestnancov poslať na kurzarbeit,“ povedala Karvašová. Spresnila, že treba trpezlivo rokovať so Spojenými štátmi a že slovenským záujmom je stáť pevne za EÚ pri týchto rokovaniach. A ak sa rokujúce strany nedohodnú, EÚ musí byť pripravená, aj na zdanenie amerických digitálnych gigantov. „Aj my chceme spravodlivosť v obchode. Digitálni obri v Európe zarábajú miliardy eur. Je to fér, ak sa nedohodneme,“ uviedla s odkazom na ich možné zdanenie EÚ, čo bude v kompetencii Európskej komisie.