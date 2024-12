Slovenské štátne dlhopisy pre bežných ľudí: Ako, kedy a kde ich bude možné kúpiť? Tu je všetko podstatné! (otázky a odpovede)

OTÁZKY A ODPOVEDE Slovensko už skúsenosti s predajom dlhopisov pre bežných ľudí má. Takto vyzeral štátny dlhopis pre fyzické osoby, ktorý sa začal predávať v máji 1998 prostredníctvom 330 predajných miest - pobočiek vtedajšej Slovenskej sporiteľne. Foto: TASR

Štát už čoskoro prostredníctvom bánk začne ponúkať aj bežným ľuďom nové dlhopisy. Tie si bude môcť zakúpiť každý záujemca a po čase získať aj dohodnutý výnos. Ako bude celý proces prebiehať a čo vlastne táto novinka prinesie, si môžete prečítať v pripravených otázkach a odpovediach.

Slovensko plánuje vydať štátne dlhopisy pre bežných ľudí už na jar budúceho roka. Malo by ísť o dve emisie so splatnosťou 2 a 4 roky. Pre záujemcov o konkrétne informácie k tejto chystanej novinke by mala čoskoro pribudnúť aj nová webová stránka, ktorej vznik avizuje v pripravených otázkach a odpovediach k novej investičnej možnosti Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, známa aj pod skratkou ARDAL.

Čo je to Štátny dlhopis pre občanov?

Štátny dlhopis pre občanov je dlhový cenný papier – majiteľ dlhopisu má právo:

na výplatu výnosu (kupónu) z tohto cenného papiera v pravidelných intervaloch až do splatnosti dlhopisu, a

na výplatu istiny / nominálnej hodnoty dlhopisu pri splatnosti dlhopisu.

Kto môže investovať do Štátnych dlhopisov pre občanov?

Do dlhopisov môžu investovať pri primárnom predaji / úpise výlučne fyzické osoby (rezidenti aj nerezidenti – občania Európskej únie) vo veku nad 18 rokov. V rámci sekundárneho trhu (organizovaného alebo over-the-counter / OTC) a obchodovania osoba investora nie je ďalej obmedzená, to znamená že nadobúdateľom môžu byť následne aj právnické osoby. Je dôležité vedieť, že na právnické osoby sa nebudú vzťahovať prípadné daňové ani poplatkové zvýhodnenia, ktoré by sa mali vzťahovať na fyzické osoby.

Zvažujete, že by ste si kúpili nový štátny dlhopis pre občanov? Áno Nie Odoslať odpoveď

Kto bude zabezpečovať primárny predaj / úpis Štátnych dlhopisov pre občanov?

Primárny úpis budú zabezpečovať vybrané banky, ktoré podpísali s ARDAL príslušnú zmluvnú dokumentáciu a aktuálne pôsobia ako primárni dealeri v rámci primárneho trhu štátnych dlhopisov na Slovensku a zároveň na Slovensku poskytujú služby „retailovým“ klientom (fyzickým osobám). Vyhlásenie o zámere podporiť projekt Štátnych dlhopisov pre občanov podpísali s agentúrou ARDAL tieto banky: Československá obchodná banka, a.s.; Slovenská sporiteľňa, a.s.; Tatra banka, a.s.; UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Môžu tento dlhopis nakupovať aj zahraniční investori?

Áno, pokiaľ ide o fyzické osoby – občanov Európskej únie vo veku nad 18 rokov – môžu dlhopisy v rámci primárneho úpisu nadobúdať aj zahraničné fyzické osoby. Sekundárny trh taktiež nie je obmedzený a dlhopisy budú môcť nakúpiť aj zahraniční investori.

Čo všetko je potrebné k tomu, aby som mohol investovať do Štátnych dlhopisov pre občanov?

Nevyhnutnou podmienkou na investovanie je vek nad 18 rokov, účet cenných papierov (účet majiteľa v CDCP alebo účet cenných papierov v rámci „držiteľskej správy“ u niektorého z účastníkov CDCP), peňažný účet na ktorý budú vyplácané výnosy a istina a dostatok voľných finančných prostriedkov.

Pre primárny predaj / úpis Štátnych dlhopisov pre občanov je potrebné mať otvorený účet cenných papierov v jednej z bánk, ktoré spolupracujú na projekte s agentúrou ARDAL.

Kto mi otvorí účet cenných papierov?

Účet cenných papierov (účet majiteľa alebo účet v rámci držiteľskej správy), na ktorý je možné nakúpiť dlhopisy v rámci primárneho úpisu a na ktorý sa vzťahujú prípadne zvýhodnené podmienky, musí byť otvorený v jednej bánk, ktoré spolupracujú na projekte s agentúrou ARDAL.

Kedy bude možné investovať?

Primárny úpis sa predpokladá niekedy na jar 2025 – podrobné informácie budú komunikované vopred na web stránke www.dlhopisypreludi.sk a tiež v médiách.

Kde nájdem sumárne informácie o projekte Štátnych dlhopisov pre občanov?

Všetky potrebné informácie nájdete na web stránke: www.dlhopisypreludi.sk

Existuje minimálny alebo maximálny objem finančných prostriedkov ktoré musím / môžem investovať?

Áno. Jeden investor / jedna fyzická osoba môže v rámci primárneho úpisu nakúpiť dlhopisy v minimálnej nominálnej hodnote 1 000 EUR. Maximálna investícia nie je nijako obmedzená – obmedzená bude len celková veľkosť emisie dlhopisov.

Aké výhody nové dlhopisy prinášajú, ale aj aké sú možné riziká si môžete prečítať v pokračovaní článku.