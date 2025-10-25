Slovenské firmy vďaka superodpočtu na výskum a vývoj ušetrili 48,5 milióna eur na daniach

Jubilejný desiaty ročník uplatňovania superodpočtov na výskum a vývoj naznačuje, že rok 2024 by mohol byť pre firmy pôsobiace na Slovensku rekordný. Doposiaľ 500 firiem spoločne čerpalo vyše 230 miliónov eur. Na daniach z príjmov spolu ušetrili takmer 48,5 milióna eur, informovala o tom spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.
„Ak by sa situácia v podávaných daňových priznaniach vyvíjala podobne ako v predchádzajúcom roku, mohol by výsledný superodpočet za rok 2024 dosiahnuť viac ako 300 miliónov eur a počet jeho čerpateľov prevýšiť šesťstovku. Obe tieto čísla by znamenali historické rekordy,“ skonštatovala analytička spoločnosti Jana Šnircová.
Rebríčku by mal aktuálne dominovať s takmer 22,9 miliónmi eur rovnaký subjekt ako predchádzajúci rok, a to Slovnaft. Hodnota jeho uplatneného superodpočtu však podľa odborníkov medziročne mierne poklesla. Superodpočet si Slovnaft uplatňuje na štyri projekty, dva z nich sa začali realizovať v roku 2024 a sú zamerané na možnosti spracovania nových obnoviteľných surovín na existujúcich výrobných zariadeniach, ďalšie dva pokračujú už od roku 2020 a 2022.
Odborníci priblížili, že v aktuálnom rebríčku si prvá desiatka subjektov spoločne uplatnila už takmer 86 miliónov eur, čo je 37 % celkového superodpočtu. Po Slovnafte sú najúspešnejšími ESET, MTS či Saneca Pharmaceuticals. Medzi miliónovými superodpočtami je aj jeden nováčik, akciová spoločnosť ZF Slovakia s uplatnenou hodnotou takmer tri milióny eur.
„Priebežné výsledky naznačujú, že rok 2024 by mohol byť úspešnejší ako predchádzajúci rok. Nepredpokladáme však masívne prírastky objemu ani počtu čerpateľov. Či sa naplnia modelové predpoklady na základe štatistiky podávania daňových priznaní a stane sa aj rekordným, je náročné predpovedať. Do prekonania rekordu v objeme uplatneného superodpočtu z roku 2021, dosiahnutého pri dvojnásobnej sadzbe, chýba zatiaľ viac ako 55 miliónov eur a do prekonania rekordu v počte subjektov z roku 2023 ešte 44 uplatniteľov,“ dodala Šnircová.