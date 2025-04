Slovenské europoslankyne opísali priority Európskeho parlamentu pri príprave rozpočtov EÚ

Foto: unsplash.com/François Genon

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu hodnotili výsledky marcového samitu EÚ, na ktorom sa diskutovalo aj o prípravy budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2028 – 2035 a rokovali aj o pozícii EP k návrhu rozpočtu Únie na rok 2026. K situácii sa vyjadrili slovenské europoslankyne Lucia Yar a Monika Beňová.

Yar ako podpredsedníčka výboru pre rozpočet (BUDG) a koordinátorka frakcie Obnovme Európu (RE) pre rozpočtové otázky uviedla, že europarlament pri tvorbe rozpočtu sleduje viaceré priority s dôraznom na investovanie do ľudí, vzdelávania a do marginalizovaných komunít.Spresnila, že jednou z hlavných tém EP je európska bezpečnosť. Uviedla, že v minulých dňoch bola v Kyjeve a s odkazom na dianie na Ukrajine za nevyhnutné považuje investovanie do spoločnej bezpečnosti a rovnako aj spoločné plány na obranu. Aby sa nenaplnili obavy pobaltských či severských krajín Európy, že po Ukrajine a pauze na prezbrojenie sa Rusko odváži zaútočiť aj na iné štáty.

Za ďalšiu silnú rozpočtovú prioritu považuje konkurencieschopnosť a hospodárske oživenie EÚ. „Konkurencieschopnosť je heslom europarlamentu, prichádza sem množstvo návrhov zákonov, ktoré majú zjednodušiť pravidlá, aby EÚ a jej priemysel boli konkurencieschopné. Sú to otázky energií aj ďalšieho financovania technológií a inovácií,“ vysvetlila.To je dôležité aj pre Slovensko, ktoré podľa nej čelí zle nastavenej konsolidácii a mnohé slovenské firmy sa spoliehajú alebo sú odkázané na európske riešenia a na silný trh EÚ a európsku konkurencieschopnosť.

Foto: unsplash.com/Guillaume Perigois

Poslankyňa zdôraznila, že ako členka EP bude sledovať rokovania o budúcoročnom rozpočte až do schválenia jeho konečnej podoby, lebo už teraz sú náznaky krátenia financií na sociálne výdavky, na dosahy klimatickej krízy, čo sú pre europarlament zásadné otázky. Poslanci chcú krátiť tie položky, ktoré nefungovali ani doteraz, cestu vidí v zjednodušení a spájaní programov a grantov. Potvrdila, že od leta tohto roku rozpočtový výbor EP bude monitorovať aj prípravy na viacročný finančný rámec (VFR).Beňová pripomenula, že na samite išlo zatiaľ o neformálne rozhovory bez konkrétnych plánov prerozdeľovania finančných prostriedkov či „ultimátnych“ požiadavkách členských štátov. Prvý návrh viacročného finančného rámca by mala Európska komisia (EK) predložiť v júni.

„Rozpočet bude musieť zohľadňovať splácanie pôžičiek za balík EÚ budúcej generácie, z ktorého sú financované národné plány obnovy a odolnosti. Zároveň bude zahŕňať plánované vyššie výdavky na posilnenie obrany a bezpečnosti a na možné pristúpenie nových členských štátov,“ vysvetlila poslankyňaPodľa jej slov súčasťou prípravy VFR bude aj diskusia o navyšovaní či škrtaní výdavkov v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol. „Slovensko tu má minimálne dve priority týkajúce sa zachovania úrovne kohéznej politiky, ktorá sa zameriava na podporu regiónov a bude klásť dôraz aj na ochranu potrieb a záujmov slovenských poľnohospodárov,“ odkázala Beňová.