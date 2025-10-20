Slovenské dlhopisy lákajú rekordný záujem: Investori v septembri nakúpili za 499 miliónov eur

Slovenská republika je pre investorov bezpečný a dôveryhodný prístav. Dokazuje to vysoký záujem investorov pri najnovšom predaji štátnych dlhopisov, reagovalo v pondelok Ministerstvo financií (MF) SR.
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) predala v pondelok dlhopisy v súhrnnej hodnote viac ako 499 miliónov eur. Záujem o ich kúpu zo strany investorov bol takmer trojnásobný, keď celkový dopyt dosiahol takmer 1,4 miliardy eur. Rizikové prirážky Slovenska v porovnaní so septembrom mierne klesli, a to v priemere o 0,1 %, zdôraznil rezort financií.
„Situácia na finančnom trhu je aj po znížení ratingu Francúzska o jeden stupeň od S&P zatiaľ pokojná. Pre slovenskú ekonomiku je dôležité, že záujem o naše dlhopisy je stále vysoký,“ zhodnotilo ministerstvo.