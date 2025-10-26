Slovenské banky zvládajú likviditu, čakajú ich však nové hrozby a konkurencia

Slovenské banky v plnení ukazovateľov likvidity za európskymi hodnotami mierne zaostávajú. Svoju likviditu však majú pod kontrolou. Zároveň ale musia dávať pozor na nové výzvy, ktoré by mohli priniesť dodatočný odlev vkladov. V aktuálnom komentári na to upozornili analytici finančnej stability Národnej banky Slovenska (NBS).
„Riziko plynie najmä z vysokej potreby zdrojov z dôvodu objemu a rastu úverového portfólia, a preto v ukazovateli úverov ku vkladom a vydaným dlhopisom patríme medzi krajiny s najvyššou hodnotou. Pozitívom je dlhodobá orientácia bánk na stabilné vklady domácností a potenciál ďalších emisií krytých dlhopisov,“ priblížili.
Pripomenuli, že likvidita, ktorá vyjadruje schopnosť zvládnuť odlev vkladov, je popri dostatku kapitálu a udržateľnej ziskovosti jedným z troch pilierov stability bánk. Len banky, ktoré tieto princípy dodržiavajú, si podľa analytikov získajú dôveru veriteľov a investorov.
Likvidita bankového sektora je pritom výrazne ovplyvnená situáciou v ekonomike. „Hypotekárny boom a obdobie vysokej inflácie výrazne znížili likviditné rezervy slovenských bánk. Naopak, vklady v bankách rástli, keď pandémia v roku 2020 obmedzila spotrebu a keď sa v rokoch 2023 a 2024 zrýchlil rast miezd, ktorý bezprostredne reagoval na predchádzajúce obdobie zdražovania,“ vysvetlili ekonómovia.
Rast vkladov v bankách na Slovensku podľa nich dlhodobo zaostáva za rastom úverov. Výrazne sa na tom podpísali dve vlny hypotekárneho rozmachu medzi rokmi 2016 až 2022. Nárast úverov medzi rokmi 2016 až 2019 bol spôsobený nízkymi úrokovými sadzbami a veľkou konkurenciou bánk, vyvolanou legislatívnym znížením poplatku za predčasné splatenie hypotekárnych úverov. „V rokoch 2021 a 2022 klienti bánk využívali možnosti úverovania pred nárastom úverových sadzieb. Toto obdobie bolo naviac poznačené nižším prílevom vkladov z dôvodu vyššej spotreby,“ priblížili analytici.
Zároveň zdôraznili, že požiadavky na silnú likviditnú pozíciu sa neustále zvyšujú. Nové platobné metódy a rýchlosť šírenia informácií totiž zvyšujú intenzitu potenciálnych masívnych výberov vkladov z bánk. Skúsenosti z USA z jari 2023 podľa nich ukázali, že výbery sú väčšie a dejú sa rýchlejšie, než pri tvorbe pravidiel predpokladali regulátori.
Okrem ekonomiky budú musieť banky v riadení likvidity zohľadniť aj novú konkurenciu. „Nové platobné metódy obchádzajúce tradičné bankové cesty, ako sú digitálne euro či stablecoiny, alebo potenciálne rozšírenie schémy investovania občanov do štátnych dlhopisov môžu pre banky znamenať dodatočný kanál odlevu vkladov,“ doplnili analytici NBS.