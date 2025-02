Slovenská banková asociácia varuje pred podvodnými správami! Lákajú od seniorov citlivé údaje

Foto: freepik.com/freepik

Slovenská banková asociácia (SBA) upozornila na ďalší spôsob, akým sa podvodníci usilujú dostať k citlivým údajom seniorov, ako sú napríklad údaje o platobnej karte alebo prístupové kódy do elektronického bankovníctva. Ide o podvodné správy, v ktorých sa vydávajú za rodinných príslušníkov a pod zámienkou poškodenia telefónu ich smerujú na komunikáciu cez aplikáciu WhatsApp. Vo štvrtok o tom informovala SBA.

„Podvodníci zasielajú seniorom SMS správy, v ktorých seniora informujú, vystupujúc pritom v pozícii jeho rodinného príslušníka, že došlo k zmene telefónneho čísla na strane ich rodinného príslušníka. Ako dôvod uvádzajú poškodenie telefónu. Senior je SMS správou informovaný, že komunikácia prostredníctvom SMS správy už nefunguje, aby tento ďalej komunikoval už iba prostredníctvom aplikácie WhatsApp,“ priblížila právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov SBA Sylvia Ďatelinková. Začatím komunikácie prostredníctvom aplikácie WhatsApp podvodník rozvíja diskusiu so seniorom a pod vymyslenou legendou ho informuje, že súrne potrebuje poslať finančné prostriedky.

SBA nabáda k opatrnosti. „Seniori, buďte vnímaví a opatrní, akékoľvek správy a informácie, ktoré obdržíte z neznámeho telefónneho čísla a od neznámej osoby, si vždy overujte,“ dodala Ďatelinková. Nevyhnutné je podľa nej kontaktovať rodinného príslušníka na jeho telefónnom čísle a telefonický kontakt uvedený v podvodnej správe ignorovať. Dôležité je tiež nedávať citlivé údaje o platobnej karte alebo prístupové kódy do elektronického bankovníctva tretím osobám.

„Ak poukážete peňažné prostriedky v prospech neznámeho účtu, dostať sa k nim môže byť problematické. Zväčša ide o zahraničné účty, kde sú peniaze po ich pripísaní okamžite vyberané,“ upozornila Ďatelinková.

Podvodnú správu je možné rozpoznať tak, že pôsobí naliehavo, textácia prechádza z vykania do tykania, je neosobná, až komunikácia s podvodníkom začne prechádzať z nátlakovej formy do agresívnej formy. Podvodník sa neustále dožaduje zaslania peňažných prostriedkov, výnimkou nie je ani žiadosť o poskytnutie prístupových údajov do elektronického bankovníctva alebo citlivých údajov o platobnej karte. Podvodná správa je podľa odborníčky zvyčajne odoslaná zo zahraničného telefónneho čísla.