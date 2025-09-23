Mladí ľudia na Slovensku odchádzajú od rodičov najneskôr spomedzi krajín EÚ. Podľa najnovších údajov Eurostatu sa v roku 2024 osamostatňovali v priemernom veku takmer 31 rokov, čo je druhá najvyššia hodnota v celej Európskej únii.
V roku 2024 mladí ľudia v EÚ opustili domov svojich rodičov v priemernom veku 26,2 roka, čo je mierny pokles oproti 26,3 roka v roku 2023. Ako ďalej informuje Eurostat, od roku 2002 tento priemerný vek mierne kolísal medzi najnižšou hodnotou 26,1 roka v roku 2019 a najvyššou hodnotou 26,8 roka v roku 2006.
Slovensko pritom patrí medzi krajiny, kde mladí ľudia zostávajú v rodičovských domácnostiach najdlhšie. Najvyšší priemerný vek odchodu z rodičovského domu bol totiž v Chorvátsku (31,3 roka), na Slovensku (30,9) a v Grécku (30,7). Cez 30 rokov dosahoval aj v Taliansku (30,1) a v Španielsku bol presne na tejto hranici (30,0). „Naopak, najnižší priemerný vek bol zaznamenaný vo Fínsku (21,4 roka), Dánsku (21,7) a Švédsku (21,9),“ dodáva Eurostat.
V čase, keď sú náklady na bývanie predmetom neustálej verejnej diskusie, údaje európskeho štatistického úradu ukazujú, že mladí ľudia sú o niečo viac ovplyvnení nákladmi na bývanie. V roku 2024 žilo 9,7 % mladých ľudí, vo veku 15 – 29 rokov, v EÚ v domácnostiach, ktoré vynakladali 40 % alebo viac svojho disponibilného príjmu na bývanie, zatiaľ čo rovnaké percento pre celkovú populáciu bolo 8,2 %.
Medzi krajinami EÚ boli pritom v tomto ukazovateli značné rozdiely. Grécko (30,3 %) a Dánsko (28,9 %) zaznamenali najvyššiu mieru nadmernej zaťaženosti nákladmi na bývanie, ktorá výrazne prevyšovala mieru v Holandsku (15,3 %), Nemecku (14,8 %) a Švédsku (13,5 %). Na druhej strane, najnižšiu mieru nadmernej zaťaženosti nákladmi na bývanie mali Chorvátsko (2,1 %), Cyprus (2,8 %) a Slovinsko (3,0 %).
V akom veku by podľa vás mali mladí ľudia na Slovensku odísť od rodičov?
V 16 krajinách EÚ bola miera nadmernej zaťaženosti nákladmi na bývanie vyššia u ľudí vo veku 15 – 29 rokov ako v celkovej populácii. Najväčší rozdiel medzi týmito dvoma skupinami bol 14,3 percentuálneho bodu (p.b.) v Dánsku, za ktorým nasledovalo Holandsko s 8,4 p.b. „V niektorých krajinách, kde sa mladí ľudia zvyčajne sťahujú skôr, ako napríklad v Dánsku, Holandsku, Nemecku, Švédsku a Fínsku, je nadmerná záťaž nákladov na bývanie pre mladých ľudí vyššia,“ dodáva Eurostat.
Krajiny, kde mladí ľudia opúšťajú rodičovský domov neskôr, ako napríklad Cyprus, Chorvátsko a Taliansko, zvyčajne hlásia nižšiu mieru nadmerného zaťaženia nákladmi na bývanie. V Grécku však napriek neskoršiemu odchodu mladých ľudí z domu nadmerné zaťaženie nákladmi na bývanie zostáva podľa Eurostatu vysoké.