Vláda sa svojim novým konsolidačným balíčkom chystá prepísať slovenské rekordy. Slovákov to ale rozhodne nepoteší. Ukazuje sa totiž, že nikdy v histórii neplatili viac daní. Ani to však nebráni štátu zvyšovať výdavky na rekordnú úroveň. Do veľkej miery za to môžu rastúce sociálne transfery, najmä dôchodky.
Kabinet Roberta Fica sa rozhodol vycucať zo Slovákov doslova čo sa dá. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nás totiž po schválení aktuálneho konsolidačného balíčka čaká rok, v ktorom odvedieme v porovnaní s veľkosťou našej ekonomiky vôbec najviac peňazí v histórii.
„Po schválení pripravovaného konsolidačného balíčka bude mať Slovensko v roku 2026 podľa aktuálnych odhadov RRZ najvyšší podiel príjmov na HDP v histórii samostatnej SR v očakávanej výške 45,2 % HDP,“ konštatuje na sociálnej sieti rozpočtová rada s tým, že porovnala všetky dostupné údaje po roku 1995. Inými slovami to znamená, že všetci občania ako aj firmy po novom konsolidačnom kole odvedú do rozpočtu v pomere k našej ekonomiky najviac v histórii našej krajiny.
Čo si myslíte o novom konsolidačnom balíčku vlády a historicky najvyššom zaťažení Slovákov daňami?
Ak by ste si povedali, že takto masívne zaťažovanie ekonomiky bude zároveň sprevádzané aj poriadnym škrtaním výdavkov, mýlite sa. Aj pri plánovanom deficite presahujúcom 4 % HDP to totiž podľa rozpočtovej rady znamená, že aj výdavky v pomere k HDP dosiahnu najvyššiu úroveň za posledných 25 rokov. A to aj keď sa podarí splniť úspory deklarované v novom konsolidačnom balíku, ktoré zatiaľ vládni predstavitelia nekonkretizovali.
„Výdavky štátu za posledné dve dekády rástli tak rýchlo, že sa už približujú k 50 % HDP, hoci príjmy na ich krytie nestačia, a to napriek opakovaným konsolidačným balíkom, ktoré príjmy štátu zvýšili na historické maximum,“ tvrdí rozpočtová rada.
Rastú hlavne sociálne transfery, investície zaostávajú
Analytici rady zároveň vyčíslili, že rozpočtové výdavky Slovenska sa vo všetkých oblastiach verejnej správy, vrátane administratívy, v porovnaní s rokom 2007 zvýšili o viac ako 13 % HDP. Podľa odhadov pritom takmer polovicu nárastu predstavoval rast sociálnych transferov v objeme 6 % HDP, najmä starobných dôchodkov a rodinných dávok, zatiaľ čo investície tvorili len pätinu nárastu. Inak povedané, drvivú väčšinu z rastúcich výdavkov prejeme, len malú časť investujeme.
Rozpočtová rada konštantný rast výdavkov odôvodňuje do značnej miery ich rigiditou. Na rozdiel od príjmov totiž nereagujú dostatočne pružne na vývoj ekonomiky a tak ak napríklad výber daní a odvodov poklesne, výdavky naďalej konštantne rastú. Zároveň sa obdobia priaznivého rastu dostatočne nevyužívajú na konsolidáciu výdavkov – naopak, často dochádza k prijímaniu nových výdavkových opatrení, čo je nesprávnou proticyklickou stratégiou „podeliť sa s ľuďmi v dobrých časoch“.
„Nízka ochota spomaliť rast výdavkov aspoň v dobrých ekonomických časoch preto vedie vlády k riešeniu vysokých rozpočtových deficitov najmä jednoduchým opakovaným zvyšovaním daňových sadzieb,“ dodáva rozpočtová rada.