Slováci vraj majú príliš veľa voľna: V parlamente pristál návrh na zrušenie ďalších dvoch dní pracovného pokoja!

Hostia v gastro prevádzke v Starom Meste v Bratislave 3. januára 2022. Foto: SITA

Slovensko má jeden z najvyšších počtov dní pracovného pokoja v Európe aj vo svete. Poslanec za SaS Marián Viskupič preto navrhuje zrušiť ďalšie dva dni pracovného pokoja. Ktoré si vybral?

Vysoké náklady pre zamestnávateľov a tým aj tlak na nezvyšovanie miezd. To sú podľa poslanca za SaS Mariána Viskupiča hlavné faktory, prečo by sa na Slovensku mal počet dní pracovného pokoja znižovať. Argumentuje pritom aj tým, že počet dní pracovného pokoja je u nás jeden z najvyšších v Európe a dokonca aj vo svete.

Ako tvrdí, pre zamestnávateľa znamená deň pracovného pokoja vyplácanie plnej mzdy zamestnancovi spolu so mzdovým zvýhodnením vo výške 100 percent jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni. Ak zamestnanec nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok.

Mali by sa rušiť ďalšie dni pracovného pokoja? Áno Nie Odoslať odpoveď

„Dni pracovného pokoja znamenajú pre zamestnávateľa náklady, aj keď zamestnanec nepracuje a dodatočný náklad, ak zamestnanec v daný deň pracuje. Každý zamestnávateľ sa legislatívnemu prostrediu danej krajiny prispôsobí, avšak každý náklad si niekam premietne. Či už do zvýšenia cien svojich produktov alebo služieb, alebo do zníženia, prípadne nezvyšovania, resp. slabého zvyšovania miezd svojich zamestnancov,“ uvádza Viskupič. Dni pracovného pokoja spolu so stravnými poukážkami, rekreačnými a ďalšími poukazmi sú pritom podľa neho jednou z príčin nominálne nízkych miezd v slovenskej ekonomike v porovnaní s inými štátmi v rámci Európskej únie.

Ktoré dni pracovného pokoja navrhuje poslanec za SaS Marián Viskupič zrušiť si môžete prečítať na ďalšej stránke.