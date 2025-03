Slováci vlani prehrali v hazardných hrách rekordnú sumu 1,45 miliardy eur

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/GregMontani

Obyvatelia Slovenska vlani prehrali v hazardných hrách takmer o desatinu vyššiu sumu než v doteraz rekordnom roku 2023, štát zároveň vybral viac peňazí na odvodoch z hazardných hier. Vyššieho zisku potom dosiahla národná lotériová firma Tipos. Vyplýva to z údajov úradu pre reguláciu hazardných hier a Tiposu.

Hráči na Slovensku za minulý rok prerobili 1,45 miliardy eur, čo bol rozdiel medzi celkovo vsadenou sumou do hazardných hier a výhrami. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje nárast o 9,6 percenta. V Česku, ktoré je počtom obyvateľov dvakrát väčšie než Slovensko, hráči vlani prehrali 65,7 miliardy korún.

V medziročnom porovnaní výrazne viac peňazí, a to o 29,9 percenta na 476 miliónov eur hráči na Slovensku prehrali v internetových kasínach. V kamenných herniach a kasínach spolu prišli o 481 miliónov eur. Nižší výťažok potom dosiahli prevádzkovatelia ďalších hazardných hier, a to kurzových stávok, číselných lotérií, ako aj okamžitých lotérií. Tento rok podľa odhadu úradu príjmy kamenných herní a kasín zrejme klesnú, a to v súvislosti s opatreniami miest a obcí, ktoré môžu herne zakázať.

Odvod z hazardných hier štátu vlani stúpol o 15 percent

Odvod z hazardných hier štátu vlani stúpol o 15 percent na 347,3 milióna eur. Minister financií Ladislav Kamenický skôr ako jedno z ďalších opatrení na zvýšenie príjmov štátu označil práve vyššie zdanenie prevádzkovateľov hazardných hier.

Slovensko v minulosti čiastočne liberalizovalo trh s hazardnými hrami, a Tipos tak stratil monopol na prevádzku internetových kasín. Tipos vlani zvýšil čistý zisk medziročne o 12 percent na 27,6 milióna eur. Spoločnosť zároveň zmenila metodiku zisťovania tržieb z prevádzkovania hier a stávok na internete, keď ich od vlaňajška vykazuje iba ako rozdiel medzi hodnotou stávok a vyplatených výhier. Podľa skoršej metodiky výnosy Tiposu z hazardných hier vlani stúpli o 16 percent na viac než 1,6 miliardy eur.