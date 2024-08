Slováci mali vlani podľa analýzy najnižšiu čistú mzdu v regióne, aj kvôli daniam

Ilustračné foto. Foto: pexels.com/Pixabay

Zamestnanci v súkromnom sektore na Slovensku vlani mali v priemere najnižšiu čistú mzdu spomedzi všetkých krajín Visegrádskej skupiny (V4), a to 970 eur mesačne. Najviac naopak poberali Česi, v prepočte 1411 eur. Na vine sú čiastočne aj dane, uviedol analytik bankového domu Slovenská sporiteľňa Marián Kočiš. Súčasťou V4 je popri Česku a Slovensku ešte Maďarsko a Poľsko.

Pred siedmimi rokmi bolo Slovensko ešte na druhom mieste rebríčka štátov V4, potom ale za svojimi susedmi v tempe rastu čistých zárobkov výraznejšie zaostalo. Na Slovensku je najvyššie daňové a odvodové zaťaženie miezd a ich vývoj môže ovplyvniť potrebné ozdravenie štátnych financií, uviedol v analýze Kočiš.

„Porovnanie vývoja miezd v súkromnej sfére ukazuje, že naše mzdy v posledných rokoch nestíhali za susedmi z V4. Pri dlhodobo stagnujúcej konvergencii k priemeru európskej dvadsaťsedmičky to nie je až také prekvapujúce. Česko si zatiaľ vďaka čistým mzdám udržalo pozíciu lídra, ale najmä rýchlejšie rastúce Poľsko mu začína dýchať na chrbát,“ napísal Kočiš. Dodal, že Poľsko, ktoré má nižšie spotrebiteľské ceny než Česko, sa posúva na pozíciu čierneho koňa regiónu.

V súkromnom sektore vzrástli mzdy polovičným tempom v porovnaní s ostatnými krajinami V4

Priemerný zárobok na Slovensku v posledných rokoch podľa Kočiša síce rástol solídnym tempom, ale z veľkej časti sa na tomto raste podieľalo opakované zvyšovanie platov v štátnej sfére. V súkromnom sektore potom medzi rokmi 2016 až 2023 vzrástli mzdy o 40 percent, čo je polovičné tempo v porovnaní s ostatnými krajinami V4.

Ekonóm uviedol, že ďalší vývoj môže ovplyvniť potrebné ozdravenie štátnych financií Slovenska. „Česko a Poľsko sú menej zadĺžené, teda potrebná konsolidácia našich verejných financií, ktorá viac alebo menej ovplyvní aj našu celkovú konkurencieschopnosť, má potenciál mzdový rozdiel ešte ďalej prehlbovať. Zníženie konkurencieschopnosti prostredia sa prejaví aj v nižších mzdách alebo v ich pomalšom raste,“ dodal.

Motorom slovenskej ekonomiky je automobilový priemysel

Za cestu k zvyšovaniu produktivity práce a tempa rastu miezd označil Kočiš posun k znalostnej ekonomike. Súvisí to s podporou vzdelávania, výskumu a vývoja a so zavádzaním nových technológií do výroby.

Motorom slovenskej ekonomiky je automobilový priemysel. Jeho význam pre hospodárstvo Slovenska, ktoré je v prepočte na obyvateľa najväčším výrobcom áut na svete, ešte stúpne po dokončení výstavby závodu automobilky Volvo na východnom Slovensku, kde bude podnik montovať elektrické autá. V súčasnosti majú svoje továrne v krajine automobilky Jaguar Land Rover, Kia, Stellantis a Volkswagen.