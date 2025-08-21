Slováci sú nespokojní s financiami: Nové čísla ukázali tvrdú realitu!

O spokojnosti Slovákov sa často vedú diskusie – či už pri debatách o platoch, cenách alebo celkovej životnej úrovni. Nové dáta z Eurostatu priniesli jasnejší obraz o tom, ako ľudia hodnotia svoju finančnú situáciu a kde sa Slovensko nachádza v porovnaní so zvyškom Európskej únie.
Najnovšie údaje Eurostatu, aj keď sú ešte za rok 2022, ukázali, ako ľudia v EÚ ohodnotili svoju finančnú situáciu, a to na stupnici od 0 do 10. Priemer za úniu podľa zverejnených údajov dosiahol 6,6 bodu. „Táto hodnota je o niečo nižšia v porovnaní s celkovým hodnotením spokojnosti so životom 7,1 za ten istý rok,“ dodáva Eurostat.
Medzi krajinami sú však už tradične značné rozdiely. Najvyššiu úroveň finančnej spokojnosti deklarovali Holandsko a Fínsko, obe krajiny s hodnotou 7,6, nasledovali Švédsko so 7,4 a Rakúsko so 7,3 bodu.
Na opačnom konci rebríčka sa nachádzalo šesť krajín EÚ, kde bola úroveň spokojnosti nižšia ako 6, čo znamená, že ľudia boli viac nespokojní ako spokojní so svojou finančnou situáciou. Najnižšie hodnotenie dosiahlo Bulharsko so 4,6, nasledované Gréckom (5,3), Chorvátskom (5,7), Slovenskom (5,8), Maďarskom a Lotyšskom (obe krajiny s hodnotením 5,9).
Slovensko sa tak umiestnilo medzi krajinami s najhoršie hodnotenou finančnou situáciou. Obyvatelia všetkých našich susedných krajín, teda už spomínaného Maďarska, Česka, Poľska či Rakúska ohodnotili svoju finančnú situáciu lepšie.
Ste spokojný s vašou finančnou situáciou?
Údaje o celkovej spokojnosti so životom zbiera Eurostat každoročne, zatiaľ čo niektoré typy spokojnosti v jednotlivých oblastiach sa zbierajú každých šesť rokov. Do tejto skupiny patria aj údaje o osobných vzťahoch, voľnom čase či už spomínaná spokojnosť s finančnou situáciou.