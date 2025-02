Slováci sú konzervatívni aj pri peniazoch: Vkladné knižky vystriedali termínované vklady a sporiace účty!

Foto: gettyimages.com/ rarrarorro, freepik.com/freepik

Ak sa niečo za tri dekády samostatného Slovenska zmenilo, tak je to zrejme najmä forma narábania s peniazmi. Vkladné knižky sme vymenili za termínované vklady a sporiace účty, kupónovú privatizáciu nahradilo klasické investovanie do akcií. Ako sa zmenil typický slovenský investor?

Slováci sú konzervatívni a platí to aj vo financiách. Hoci krajina počas svojej samostatnosti prešla rôznymi dôležitými zmenami, pri investovaní a sporení sa zväčša mení len forma využívaných produktov. „Typické depozitné produkty ako vkladné knižky či sporožíro z 90-tych rokov nahradili dnes termínované vklady a sporiace účty,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii vedúci produktov 365.bank Tomáš Barbarič.

Ako dodal, nič sa za tie roky nezmenilo ani na historicky zakorenenej tendencii Slovákov šetriť. Problémom je len fakt, že na šetrenie im zostáva menej peňazí. „Dôvodom sú vysoké náklady na spotrebu, ale aj splátky dlhov. Preto je namieste riešiť otázku konsolidácie a optimalizácie rodinných rozpočtov,“ dopĺňa Barbarič.

Slovensko tak stále patrí medzi krajiny s najnižšou mierou sporenia v Európe a v priemere si odkladajú len 3 percentá zo svojho príjmu. Pre porovnanie, susediace Česko si udržiava stabilnú a vysokú mieru sporenia, dlhodobo presahujúcu 7 percent z príjmu. Tento trend ukazuje, že finančná disciplína a efektívne politické rozhodnutia majú kľúčový vplyv na sporiace správanie obyvateľov.

Sporenie a investovanie pritom počas troch dekád samostatnosti Slovenska poriadne zmenilo celkový charakter. Napríklad 90. roky boli typické prideľovaním akcií štátnych podnikov do súkromného vlastníctva obyvateľstva. Išlo o umelý efekt tzv. kupónovej privatizácie, ktorý sa neskôr postupne vytrácal, až sa prejavil približne dvojtretinovým prepadom percentuálneho zastúpenia akcií na celkovom finančnom bohatstve Slovákov.

Paradoxne tak vďaka kupónovej privatizácii môžeme povedať, že v 90. rokoch investovalo do akcií viac Slovákov ako v súčasnosti. To však podľa 365.banky nebolo zďaleka jediným investičným špecifikom tejto doby. Iste si totiž mnohí pamätajú, že populárne vtedy bolo napríklad aj investovanie do exotických zvierat. Ďalším signifikantným momentom bol zase vznik a krach neslávne známych nebankových spoločností, ktorý môže byť ďalším faktorom podporujúcim súčasnú konzervatívnosť Slovákov pri narábaní s financiami.

V súčasnosti veľká skupina Slovákov investuje takpovediac tak, že o tom ani nevie. Ide predovšetkým o dôchodkové sporenie, všetkým známy druhý pilier. Časť Slovákov stále investuje aj do akcií, už to však nie je kupónová privatizácia, ale častokrát individuálne investovanie, ktoré sa stáva čoraz dostupnejším. Relatívne stabilnú pozíciu v portfóliách Slovákov si udržuje kolektívne investovanie cez podielové fondy, podobne aj životné poistenie.

Konzervatívnosť Slovákov však dokazuje fakt, že podiel hotovosti a vkladov sa stále drží na viac ako polovici celkového finančného bohatstva slovenských domácností.